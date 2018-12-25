大手筆促銷 預告Q4黯淡？特斯拉大挫7.6% 今年摔回負面領域

美股週一 (24 日) 縮短交易時間，特斯拉 (TSLA-US)股價又跌回負面領域，全年跌幅在 3% 以上。

特斯拉週一大跌 7.6%，收 295.39 美元，係因投資者消化 2 則可能加劇對該公司需求和利潤隱憂的消息，至少近期內的隱憂，甚至這 2 則消息的細節一點也不令人意外。

消息一：特斯拉在先前調降 Model S 和 X 的中國售價後，又調降 Model 3 的中國售價，有鑑於貿易隱憂，特斯拉盼此舉讓車款「更平價」（但目前特斯拉正在中國打造當地工廠，以對抗這些衝擊。）

消息二：馬斯克本月 15 日的推特已經公布了特斯拉釋出預約保留單的計畫，指稱如果最初的預約客戶無法在 1 月之前交車，那特斯拉就會釋出預約車供其他顧客購買，但週一又出現另一則推特。

馬斯克表示，如果特斯拉承諾年底交車但無法完成，而顧客端「展現良好誠意」願等待接受他們訂購的車，那麼特斯拉將負擔 7500 美元聯邦稅務抵免金額，讓顧客享受到本來 2018 年底前交車應有的福利。

這消息是為了讓現在才想購車的買家也能在明年交車時享受到這項福利 (預計明年初淘汰)，這將等於特斯拉調降車價 3750 美元 (特斯拉也稱其釋出一些比較不昂貴的試乘並展示販售車輛。）

目前尚不清楚有多少車輛會受到影響，也不清楚特斯拉是否最終會公開這項數據。

然而，投資者似乎在兩者間取舍不定，他們擔心特斯拉在年底前幾天這樣促銷，可能對第四季表現來說不是好兆頭。

經過週一交易後，特斯拉今年全年跌逾 3%，仍較同期 S&P 500 的跌幅小，儘管以第四季迄今來說，特斯拉股價漲幅已經超過 13%。

先前高盛 Goldman Sachs 分析師 David Tamberrino 給予特斯拉的「賣出」評級，就主張美國聯邦稅務將於明年第一季到期，特斯拉需求恐下滑並壓低公司利潤。Tambrino 的目標價格為 225 美元。