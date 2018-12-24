連三度降價！特斯拉在中國市場展開衝刺

12 月 14 日，中國財政部官網公告，從 2019 年 1 月 1 日起，針對生產自美國的汽車及零組件關稅由 40% 調整至 15%，為期 3 個月。因此，在面對全世界最大的電動車市場，特斯拉第一時間就下調進口車型售價。而根據特斯拉中國官網資訊顯示，Model S 和 Model X 兩款在中國銷售的車型官方建議售價均下調，其中高階配備版本最高降價超過 10%。

在 12 月中旬調降後，近期特斯拉再下調 Model 3 售價，其中 Model 3 長續航全輪驅動版本調降 7.6%，高性能全輪驅動版則下降 5.9%。這次的降價是繼 11 月下旬和 12 月中旬之後，第三次調整中國市場的售價。而特斯拉車系目前的價格已經是在中國市場三年以來的最低。

而特斯拉過去兩個月在中國市場三次降價幅度分別為，第一次全車系約介於 12%-26% 之間；第二次只調整 Model S、Model X 的售價，幅度約在 3.5%-10%，第三次只調整 Model 3 的價格，幅度約在 6%-8%。

高價格限制需求成長力道

根據中國乘聯會資料，由於受到美國生產汽車加重關稅的影響，特斯拉今年第三季在中國銷售量下滑 37%，進入 10 月份更暴跌 70%，整個 10 月銷售量只有 211 輛。因此特斯拉這一波全車系降價目的，主要是藉由中國調降關稅的政策，進而衝刺中國汽車銷售量，畢竟去年特斯拉在中國市場營收成長一倍，達 20 億美元。

圖: 中信證券

而在中國售價過高，也是特斯拉遲遲無法大展拳腳的主因。作為入門級車款，Model 3 長續航全輪驅動版在中國最新售價為人民幣 49.9 萬元，美國定價則相當於人民幣 24 萬元，差距超過一倍，這差距當中包含了運輸、裝卸、營運，以及關稅與增值稅。對比中國國產電動車約在人民幣 20 萬元左右，特斯拉的入門級對中國消費者而言太過高級。

為了降低成本，特斯拉也在上海建廠，力求未來實現將 Model 3 在地生產，而產能目標初步訂在每年生產 50 萬輛。為了改善空氣品質和減少碳排放，中國政府鼓勵電動汽車生產與銷售，並向相關產業提供補貼，特斯拉可將這些優惠回饋給消費者。此外，若特斯拉在中國生產，關稅與增值稅這兩項成本將消失，而運輸成本也將大幅降低，因此特斯拉在地化生產成本勢必比進口版大幅降低，未來也一定會反應在價格上。