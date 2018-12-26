多元生產基地與客戶 信邦不畏中美貿易戰 力拼穩健成長

信邦 (3023) 今日舉行法說會，董事長王紹新於會中表示，受到中美貿易戰影響，2018 年是相對辛苦的一年，而著眼於貿易戰下，以中國為唯一生產基地的風險很大，因此信邦要做的是接近客戶所在地，並非只考慮成本問題，而是希望增加附加價值，希望藉此在三年內成為 MAGIC 領域的前五大客戶的第一大供應商，帶動業績年年穩健成長。王紹新指出，在目前 10% 的關稅下，約影響公司 2% 的營收，但因物料供應鏈在美國不夠齊全，難以完全實現在美製造，因此認為中美貿易戰不會打得太過分，否則全世界經濟將一起倒霉。



而王紹新認為，信邦的應付之道，在於分散生產基地，目前在全球共有 6 座工廠，除了在苗栗擴建的新廠將於今年開始投產外，新廠也擴增一萬等級的無塵室空間，將瞄準高精密設備領域，此外，也分別增加在美國及歐洲的生產投資。



信邦指出，美國業務占全球業績 16%，歐洲則占 8%，美國廠以整合的客製化核心技術，順應美國製造趨勢，扎根在地生產；歐洲則積極佈局事業版圖，包含匈牙利新廠落成以及成立英國分公司，希望帶入當地新客戶，強化歐洲市占率，並深耕歐洲新能源汽車領域。



除了分散生產基地外，信邦另一項優勢則為多元的產品與客戶，王紹新提到，信邦採分散風險管理模式，前 20 大客戶營收貢獻占總體 53.86%，其中第一大客戶營收占比僅 5.92%，第 20 大客戶亦只占比 0.86%，在風險分散的前提下，將可以降低單一產品或是單一客戶的依賴性，將業績受影響的風險降到最低。