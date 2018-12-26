〈生醫投資論壇〉台灣生技下一步 王惠鈞：打造台灣生醫聚落

經濟日報今 (26) 日舉行生醫產業大投資論壇，與會的中央研究院院士王惠鈞表示，台灣生技產業發展了 20 年，中間也遇到許多挫折，生技的下一步，台灣應將重點聚焦在強項繼續努力，並發展成「生醫聚落」，打造台灣競爭力。

王惠鈞表示，生醫聚落不只是一個概念，現在台灣生醫聚落已經漸漸成型，包括雙北研發聚落、新竹生醫醫藥聚落、中部特色生技聚落與南部特色生技聚落，目前雙北與新竹主要發展新藥與新試劑，中南部則以輔具與醫材為主軸，王惠鈞強調，透過產業聚落的模式發展生醫，除了能夠有效整合資源，也能夠加強台灣生技合併的強度。

王惠鈞指出，台灣有相當大的機會與大廠結盟，舉例來說，Google 與 IBM 等紛紛來台尋求合作機會，要如何留住大廠資金，進行更多生技產業的合作，是台灣未來要面對的挑戰。目前，台灣環境看起來還有改善的空間，包括投資生技產業的氣氛低迷、產官學研間的整合尚未成熟，具備國際經營經驗與布局的人才短缺等，都讓台灣生技的未來蒙上一層陰影。

對此王惠鈞也說明，中研院也看到問題，但這並不能只靠單一機構與團體的來解決，尤其在新藥研發的部分，TFDA 目前正在加快新藥核可的速度，目前統計在國內外已經進行到臨床階段的新藥已有 244 項，中研院預期，到 2020 年時，銷售權利金可望達到 45.5 億元，這也是台灣未來可以期望之處。