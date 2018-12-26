〈銀髮趨勢〉日本SNS使用率調查：銀髮族最愛用LINE

日本 NTT DoCoMo 內部組織「Mobile Society Research Institute」在 25 日發表了有關日本 15~79 歲人口使用 SNS 的分析報告。在有關通訊軟體「LINE」的使用調查方面，認為「方便與家人聯絡」的年齡層以 60~70 多歲的人最多，比例接近 9 成。

隨著智慧型手機的普及，SNS 也跟著滲透到人們的日常生活當中。在日本社會最具代表性的 SNS 服務有「LINE」、「Twitter」、「Facebook」、「Instagram」這幾種。從 2015 年開始針對 SNS 使用者展開的這項調查，在 2018 年時的數字顯示「LINE」的使用率達 33.8% 位居第 1 名，接著為第 2 名的「Twitter」22.4%。不過，由於各種網路服務的名次變動劇烈，即使幾年後進行大洗牌也不足為奇。有關 SNS 服務的使用狀況，需要持續關注。

SNS 使用率 (圖片來源：翻攝自 Mobile Society Research Institute 官網)

從年齡層來看，「LINE」的使用者以 10~60 多歲的人居多，「Twitter」為 10~40 多歲、「Facebook」為 20~50 多歲、「Instagram」為 10~30 多歲。服務的項目不同，使用的族群也不同。

另外，「LINE」與「Facebook」在 70 多歲的使用者皆超過 10%，顯示 SNS 服務也滲透到了銀髮族。

SNS 使用者年齡層分佈 (圖片來源：翻攝自 Mobile Society Research Institute 官網)

而 SNS 服務當中，使用率最高的「LINE」，各年齡層又是如何來使用呢？在 10~70 多歲的所有調查對象中，全體一致認為「方便與家人朋友取得聯絡」是最多的，而銀髮族經常使用的功能還有「照片與動畫的分享」。對於銀髮族來說，這些功能 (包括照片與動畫) 容易入門及使用，是在日常生活當中最常被使用於與家人聯絡的方式。

通訊軟體 LINE (圖片來源：AFP)

在這項調查中，有關「LINE」的「在意訊息有沒有傳送到」這個較為負面的選項，則是普遍不被在意的。

關於 LINE 的使用感受 (圖片來源：翻攝自 Mobile Society Research Institute 官網)

關於每天使用「LINE」的族群當中，所有年齡層的女性比例都較男性為多。而以年齡層來看，不論男女，都是 10 多歲的人最多。此外，10~20 多歲的女性更超過半數，30 多歲的女性也高達 4 成以上。推測主要受到女性使用者歡迎的地方，在於「LINE」的聊天功能比起 E-mail 要來的方便且輕鬆 (例如可以使用貼圖) 之故。

年齡層／男女的 LINE 使用比例 (圖片來源：翻攝自 Mobile Society Research Institute 官網)

註) 調查實施日期：2015~2018 年的每年 1 月，日本全國 15~79 歲之男女，於網路上進行調查。有效樣本數量：2015 年 (2706 份)、2016 年 (3000 份)、2017 年 (3000 份)、2018 年 (6000 份)。

LINE(3938-JP) 今 (26) 日在東京股市的表現，收盤時下跌 1.26% 股價 3540 日圓。