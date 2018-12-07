〈台北金融科技開展〉社群網站結合行為分析 鉅亨網「投資老司機」讓高手教你如何投資

金融科技改變傳統投資方式，anue 鉅亨網創建的投資社群平台「投資老司機」將網路社群延伸到投資行為，8 月上線以來，已經吸引近萬名投資人加入。

由金管會指導，台灣金融服務業聯合總會與台灣金融研訓院合辦的「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」，今、明 (8 日) 兩天在台北世貿一館登場，鉅亨網推出的「投資老司機」也到場參展。

anue 鉅亨網行銷長林孟翰表示，投資老司機最大特色在於，透過社群網路串連各路投資好手，由投資老司機 (資深投資人) 分享自己的投資經驗，根據統計，平台上的老司機共投資 3,000 多檔基金，每人平均持有 5 檔基金。

林孟翰指出，透過投資人實戰經驗分享，比起第二手的投資資訊，更具參考價值，可協助投資人檢視自身的投資組合。

分析平台數據可發現，老司機平均一年約買 1 到 1.3 趟，而高周轉率的投資人在市場轉空、劇烈震盪時損失反而較少，甚至獲得更好的報酬率；當市場承平時，中周轉率的報酬率反而較好。

此外，從老司機的操作可發現，過度激進的交易頻率不見得能賺取較高的報酬率，反倒是因應趨勢靈活操作，才有機會賺取較好的報酬率。

鉅亨網除了力推「投資老司機」，「鉅亨買基金」也是展場焦點，「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，過去 1 年多時間鉅亨買基金的基金交易平台，無論用戶數與交易量數倍成長，同時，在服務上也不斷推陳出新，搭配智能理財，推出主題式基金投資平台的產品「鉅亨趨勢寶」一共有五個題目選項，讓投資人透過這個平台，做最適合自己的投資選擇。

此外，針對青年及小資族群，「鉅亨買基金」平台上也推出天天選月月扣的功能，今年第三季，再降低基金交易的門檻，推出定時定額新台幣 999 元即可以申購安聯 / 貝萊德 / 摩根三大品牌基金，嘉惠初入社會年輕族群或希望趁早開始以較低金額做投資理財規劃的族群，讓基金申購門檻更低，投資內容更多元，活動內容贈送更多優惠。

展望 2019 年，張榮仁認為，鉅亨買基金目標是成為投資人全方位基金理財的解決方案提供者，將持續朝向上架新基金產品、推出機器人理財及升級用戶使用介面為執行目標方向，期望做到能讓台灣市場所有客戶滿意鉅亨網投顧的服務。

