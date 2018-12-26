聖誕奇蹟出現了？越來越多的議員支持英國首相脫歐方案

在前不久剛從黨內的不信任投票中挺過來後，英國首相特蕾莎 • 梅的英國退歐方案可能正在等來聖誕節奇蹟。最新消息顯示，英國議員對梅的退歐計劃支持度正在增加。

據泰晤士報報導，英國保守黨內的幾個歐洲研究小組（ERG）和民主統一黨（DUP）準備在下個月的投票中支持她的計劃，其中可能包括 ERG 領導人 Jacob Rees-Mogg。梅的一位內閣部長告訴上述媒體稱，從 Rees-Mogg 處獲得支持是一項正在進行的工作。一些支持退歐的人士表示，他們面臨來自選區的壓力，要求他們屈服，支持這項協議。

而該報導稱，在最近的一次會議上，保守黨和民主統一黨（DUP）之間的關係此前一直處於冰凍狀態，現在似乎正在解凍，梅與 Arlene Foster 本月進行了一次成功的會談。

目前市場普遍預計，如果梅的退歐協議在 1 月 14 日當周被議會投票否決，政府可能會在兩天內提出第二輪投票。而泰晤士報表示，目前越來越清楚的是，歐盟最終會做出讓步——但不會馬上做出讓步，梅的協議可能需要在投票中被否決，然後第二次投票成功的可能性越來越大。

報導稱，梅的首席談判代表 Ollie Robbins 上周赴布魯塞爾，繼續與歐盟委員會進行談判。雖然此前歐盟表示雙方的談判已經停止，但羅賓斯希望在明年 1 月份的第二周結束前達成協議。

一位資深的政府消息人士稱，「我們現在非常希望能贏得這次投票，如果第一次不行，也希望第二次行。」

還有另一個跡象表明，梅正得到越來越多的支持。泰晤士報稱，梅的內閣部長們正在制定一項計劃，讓她至少再執政兩年。

稍早前，梅在快報 (Express) 發表的一封信中敦促議員們團結起來支持她的計劃，以便議會能夠繼續推進工作，把重點放在國內問題上。

自英國退歐進程兩年多前啟動以來，國內問題在很大程度上一直被忽視。梅要求議員們放棄「脫歐」和「留歐」的標籤，團結起來確保選民的意願得到落實。