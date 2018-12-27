〈銀髮趨勢〉AI音箱：銀髮族的貼心夥伴

鉅亨網編譯陳達誠 2018年12月27號12點50分

日本京都的通訊服務公司「Nippon Telenet」於 12 月初開始，利用 AI 音箱進行高齡長者的生活照護實驗。這項實驗計畫，選在京都市高齡人口比率最高的東山區的古川町商店街附近實施。目的是希望透過 AI 技術的運用和線上客服的組合，為長者在居家生活上提供無微不至的照顧。

實驗預計從 12 月初開始一連進行 5 個月，選在 65 歲以上的 20 戶人家實施。利用設置在家中的美國亞馬遜 AI 音箱，來提醒用戶什麼時候該吃藥、告知當天的天氣狀況、三餐的料理食譜，還有預定行程等。此外，也利用線上客服來進行各種生活上的諮詢服務，也可以和客服人員聊天。實驗結果，將運用在 Nippon Telenet 特別針對高齡人口所開發的 AI 系統上，並與其他生產機器人的企業共同合作進行研發。

而在這次實驗中扮演重要角色的「白川生活支援中心 AI‧ 愛」也在週一 (24 日) 正式上線。支援中心有多名工作人員輪流值班，除了接受電話諮詢服務之外，還會定期的拜訪各戶人家，提供 AI 音箱所無法應付的各項生活支援服務。

索尼 Aibo (圖片來源：AFP)

現代社會中，由於許多的獨居老人在家中缺乏說話對象，除了容易感到孤單之外，人際關係的不活躍也容易造成失智症上身。AI 音箱、機器寵物 (如索尼的 Aibo、夏普的 RoBoHoN 等)，與照護機器人的出現，或許將成為銀髮族的好幫手和傾吐對象。