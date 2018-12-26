大甲前11月營收創新高 手中訂單看至明年第一季

不鏽鋼管件製造廠大甲 (2221) 維持強勁成長，前 11 月累計營收 10.35 億元，年增 24.1%，再創新高。大甲表示，受惠美中貿易戰，打開美國化工級產品市場，而中國半導體產業前景仍須謹慎，目前訂單看向明年第一季。大甲旗下產品線分別是化工級和潔淨級二大產線，占營收各近 50%。在化工產品方面，除瞄準 2020 日本奧運商機，並積極爭取中東各國相關認證。大甲指出，美中貿易戰開打，接手部分中國訂單，成功再擴美國市場。



針對半導體業者提供的潔淨級產品，大甲表示，今年台灣訂單接續順利，推升全年業績有平穩表現，較無出現過往單月營收拉高或驟減的情形。



在中國市場方面，美中貿易戰影響層面較廣，大甲坦言，目前訂單可看至明年第一季，但未來仍須謹慎看待中國半導體產業發展，除機台是否順暢為主要觀察，中國景氣波動則須列入考量，而美國關鍵機台是否輸陸，也是貿易戰之下的最大隱憂。



國際局勢變動劇烈，尤其美中兩國進入 90 天休兵期，後續如何協議對於大甲營收表現，都有直接衝擊。大甲回應，持續以穩健、務實的態度面對，現階段作法除了放棄帳期較長的訂單，也審慎思考未來跨業擴大營收的可能性。