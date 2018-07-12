中國半導體蓋廠需求暢旺 大甲Q2營收創單季次高 股價勁揚

受惠於中國半導體、面板蓋廠需求暢旺，大甲 (2221)6 月營收 8883 萬元，月減 13.35%，年增 43.94%；第二季營收 2.76 億元，年增 38.7%，創單季次高紀錄；上半年營收 5.39 億元，年增 22.14%，則創同期新高。大甲業務主要分為化工級事業部及潔淨級事業部兩大事業部，主要生產不鏽鋼焊接管配件、潔淨級管配件。而受到業績表現激勵，大甲昨日股價勁揚，今日尾盤股價漲勢強勁，最高來到 42.5 元，漲幅逾 7%，總量逾 4000 張。



而大甲近年前進中國市場，受惠於中國半導體、面板蓋廠需求，也帶動今年 4、5 月獲利大躍進，5 月稅後盈餘 1700 萬元，年增 165.93%，EPS 0.39 元，也較去年同期 EPS 0.14 元成長逾倍數成長；累計 4-5 月稅後盈餘 2800 萬元，年增 101.54%，EPS 0.63 元，較去年同期 EPS 0.31 元倍增。