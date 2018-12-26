台股今恐改寫正常交易日新低量 封關當周成交量恐不到2000億元

台股封關倒數，封關前行情隨著外資休假，量能萎縮不意外，但繼本周一 (24 日) 創下今年正常交易日的新低量 690 億元後，今日預估量能不到 650 億元，恐再度改寫新低紀錄，剩下明後天兩個交易日，倘若成交量維持 6、7 百億元之譜，今 (2018) 年可能創下近年來封關當周最低的周成交量紀錄，恐 2000 億元都不到。

台股隨著長假效應，以及美股重挫、歐美亞股等多個主要股市因聖誕節提前休市影響，台股近期幾乎成了冷凍庫，除了上周六補班日創下成交量僅 385 億元，只要是全球獨家開盤，出現凹洞量在預料中，但上周六的窒息量還是創了自 2016 年 12 月 28 日以來、近 2 年新低量。

屏除補班日不看，台股本周進入封關前最後一周交易，量能持續處在低量潮，周一創下今年正常交易日的新低量 690 億元後，昨天微幅擴大至 736 億元，兩天合計 1426 億元，但今天又降溫，預估成交量不到 650 億元，恐再度改寫新低紀錄。

觀察近 5 年封關前一周的成交量，2017 年 12/25-12/29 成交量 4920 億元，當時加權指數在 10500-10600 點左右，萬點之上的行情，即使外資放假，交投還是火熱熱，單周日均量近千億元、達 984 億元；2016 年 12/26-12/30 成交 2240 億元、2015 年 12/28-12/31 四個交易日成交 2056 億元、2014 年 12/29-12/31 三個交易日成交 2154 億元，不論交易幾天，封關當周的總成交量都有 2000 億元以上。

不過反觀今年封關當周的行情，目前前兩天合計 1426 億元，今天再創低量，剩下明後天兩個交易日，倘若成交量一直維持 6、7 百億元之譜，今年可能創下近年來封關當周最低的周成交量紀錄，恐 2000 億元都不到。

今年全球資本市場波動劇烈，尤其近日美股儘管在美中貿易戰談判的休兵期，都還是跌跌不休，讓投資人進場抱股過新年的意願低迷，1 月不僅是財報空窗期，也是美中貿易談判的空窗期，加上今年農曆過年 2 月初就來了，若外資不回籠，元月行情恐怕也會跟著冷颼颼。