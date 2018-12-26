台股盤後─無主流股帶頭 終場跌破9500 1月行情路恐更艱辛

台股今 (26) 日盤中缺主流股帶動投資人信心，加上尾盤被動元件、光學股等賣壓出籠壓盤，集中市場加權股價指數跌破 9500 點大關，收在 9478.99 點，較昨日下跌 48.1 點或 0.5%，成交值 687.32 億元。

OTC 指數收盤也下跌，收在 121.5 點下跌 1.12 點或 0.91%，中小型股逐漸看到法人結帳賣壓。

證券分析師張陳浩指出，台股跌勢不止，昨日指數跳空開低下跌後，今日集中市場加權股價指數不但沒有回補昨日缺口，反而更進一步跌破昨日盤中低點，台股弱勢走勢，投資人期待的元月行情，恐更為不利。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日集中市場大盤僅食品、紡織股相對顯現強勢，早盤台股受到日股走揚而開高，但隨日股翻黑，台股又顯疲態，未來投資人應檢視手中持股，汰除持有在短均線下的弱勢股。

台股今日早盤開在 9544.87 點，最高 9591.91 點，最低 9473.3 點，收盤指數報 9478.99 點，較昨日下跌 48.1 點或 0.5%，市場成交值 687.32 億元。

今天盤中缺主流股領軍，日前強勢的主機板類股、光通訊概念股等，今日走勢普遍疲弱，尾盤國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)、玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW) 下殺影響下，指數收在 9478.99 點，較昨日下跌 48.1 點或 0.5%，市場成交值 687.32 億元。

蘋果概念股鴻海 (2317-TW) 收盤也下跌 0.5 元或 0.71%，收在 70.2 元，成交量萎縮為 9367 張。至於大同 (2371-TW) ，市場派與公司派交戰激烈且現股當沖比重攀高，收盤則小漲 0.15 元，成交量也萎縮為 2.71 萬張，但旗下的華映 (2475-TW)，今日持續苦吞跌停，收盤價報每股 0.53 元