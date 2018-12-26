台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月26日

美國政府穩定市場信心的舉措得到反效果，加上投資人擔心政府停擺時間可能延長等幾大利空匯聚，引爆華爾街股市瘋狂賣壓，美股經歷「史上最慘平安夜」，還拖累全球股市 25 日度過「黑色耶誕節」。分析師指出，「川普泡沫」已經破裂。

華為全力提升晶片自給率，大動作採用 16 奈米及 7 奈米等先進製程，晶圓代工龍頭台積電直接受惠，明年將通吃華為晶圓代工訂單，華為亦躍居台積電第二大客戶。

金管會元旦九大措施上路，包括銷售投資型保單給 70 歲以上客戶，應錄音錄影；調整壽險新契約責任準備金利率，部分保險商品保費可降低，以及實施保險業股票逆景氣循環措施等。

經濟日報

黑色耶誕 全球股市慘跌

年關近 央行放錢千億元

金管會九新制 元旦上路

工商時報

台積通吃華為新晶片訂單

美股耶誕夜驚魂 嚇趴亞股

管校長來了… 葉部長走了！

聯合報

日本股災 財經部會緊急會商

製造業景氣 下探近十年新低

Fed 主席若遭拔 局面將一團亂

蘋果日報

日圓飆 2 年新高 哈日族「改去北海岸」

美財長提油救火 恐被川普炒了

蘋果低頭 iPhone 祭出史上最大優惠換購

中國時報

沒了貨貿 汽車業難翻身

熊來了 台股險破 9500 點關卡

出口停滯 農漁民生活慘澹

自由時報

油價快腰斬 預示明年經濟黯淡

太陽能業者怒︰中國不公、台灣不挺

金融三法修正三讀 罰鍰上限大幅提高