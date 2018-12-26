華爾街：暴跌都怪梅努欽 求求你別折騰了

在市場看來，美國財長梅努欽的多餘舉動，抵消了白鬍子老爺爺應有的溫情。

在過去的 100 年裡，12 月通常是道瓊斯工業平均指數上升的一年。道指在 74% 的聖誕月里都實現了上漲，上漲機率居 12 個月份之首。

但是今年，聖誕老人並沒有給美股送去大禮。今年 12 月的美股，預計將創下 1929-1933 年大蕭條以來最差的表現。標普 500 指數平均單日跌幅 1.6%。

10 月以來的股市大跌，起始於聯準會義無反顧的堅決升息，貿易緊張情緒、殖利率漲漲跌跌、各種地緣政治風波都在不斷火上加油。但是，短期來看，市場的擔憂主要聚集在兩個方面：川普對聯準會主席鮑威爾的不滿，以及財長梅努欽向市場及監管問詢的舉動。

科文公司 Jaret Seiberg 提到，川普考慮撤掉鮑威爾、美國政府部分停擺和梅努欽對金融穩定性的討論，都是「非受迫性失誤」（主動失誤）。

其中，梅努欽的多餘舉動，是美股周一暴跌的元兇之一。當地時間 12 月 23 日周日，梅努欽在社交媒體表示，他當天向包括高盛、摩根大通、富國銀行在內的美國六大行一把手致電，詢問有關市場流動性的問題；周一，梅努欽還與美國金融市場工作組（即所謂的美國「國家隊」）進行電話會談。

儘管六大行和五大監管機構都沒有反饋當下市場存在異常，但市場將此舉解讀為，市場很可能存在他們此前並未意識到的更大的問題。所以，周一美股暴跌，標普 500 指數從 9 月 20 日的高點下跌 20%，正式進入技術性牛市。

Amundi 先鋒資管公司的 Paresh Upadhyaya 稱，梅努欽向六大行的徵詢「明顯適得其反」。「我不知道他們想要怎樣和「國家隊」攜手來實現什麼目標，因為這些機構都沒有介入股市的法律權力。「

「這完全是意料之外的奇怪舉動。」CNN 援引接近梅努欽與六大行溝通的消息人士觀點稱，對話梅努欽的大型銀行 CEO 們感到「完全莫名其妙」。

科文公司 Jaret Seiberg 還提到，梅努欽不僅是諮詢了六大行，還在平安夜和所有的金融監管機構對話，「我們不認為這種行為具有建設性意義。」

投資者現在甚至擔憂，梅努欽有朝一日也會被撤職。CNN 稱，川普對梅努欽的不滿日益升溫。