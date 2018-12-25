投信加入賣超之列 提前結帳過年 三大法人賣超71.86億元

台股今 (25) 日隨著美股、日股重挫，終場也大跌 112.61 點，收在 9527.09 點，成交值新台幣 730 億元。統計三大法人同步賣超，外資賣超 49.7 億元、投信賣超 4.71 億元、自營商賣超 17.44 億元，合計賣超 71.86 億元。其中，外資已經連 5 日賣超，自營商則連 9 賣，投信則由連 4 買反手轉為賣超，頗有作帳轉為提前結帳過年的意味。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1023 口至 2056 口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 579 口至 35110 口。

外資買超前 10 名：富邦 VIX（13979 張）、元大滬深 300 正 2（4742 張）、富邦上証正 2（2682 張）、中美晶（2454 張）、元大 S&P 原油反 1（2389 張）、大同（1854 張）、富邦臺灣加權反 1（1801 張）、嘉聯益（1634 張）、合晶（1463 張）、聚陽（1355 張）。

外資賣超前 10 名：元大 S&P 原油正 2（19575 張）、元大台灣 50（8463 張）、旺宏（7572 張）、欣興（6623 張）、元大金（6065 張）、台積電（5452 張）、新光金（4480 張）、南電（4416 張）、群創（4083 張）、聯電（3916 張）。

投信買超前 10 名：旺宏（11758 張）、技嘉（7158 張）、南亞科（4453 張）、微星（3861 張）、聯強（2075 張）、佳世達（1952 張）、長榮航（1812 張）、仁寶（1742 張）、台泥（1221 張）、國巨（973 張）。

投信賣超前 10 名：彩晶（11733 張）、大成鋼（8372 張）、神達（4751 張）、榮化（3980 張）、興富發（3873 張）、友達（3530 張）、智邦（2688 張）、日月光投控（2654 張）、瑞儀（1851 張）、合晶（1435 張）。

自營商買超前 10 名：元大台灣 50 反 1（18345 張）、富邦 VIX（15708 張）、元大滬深 300 正 2（14945 張）、富邦臺灣加權反 1（2415 張）、國泰臺灣加權反 1（2321 張）、富邦日本反 1（1541 張）、彩晶（1261 張）、元大 S&P500 反 1（1204 張）、全新（848 張）、國泰美國道瓊反 1（828 張）。

自營商賣超前 10 名：元大 S&P 原油正 2（28593 張）、元大高股息（12661 張）、元大 S&P 石油（5494 張）、元大金（3078 張）、富邦日本正 2（2217 張）、元大台灣 50 正 2（2065 張）、台積電（1896 張）、元大台灣（1616 張）、富邦上証正 2（1423 張）、欣興（-1359 張）。

台股今日跌破 9600 點關卡，短線看美股是否跌深反彈，目前市場沒有大利空訊息，台股走勢也可觀察長假之後外資法人動向，而在所剩的 3 個交易日，因外資放假關係，預期仍將呈現狹盤整格局，不易大漲，且今天投信轉為賣超，要小心作帳行情轉為結帳行情，投信認養的中小型股宜留意。