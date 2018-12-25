〈綠能躉購費率爭議〉離岸風電聽證會 傳已有開發商打算終止合約

經濟部能源局今 (25) 日召開再生能源躉購費率聽證會，針對離岸風電躉購費率部分，開發商紛紛在聽證會上表態，指出若沒有前期躉購費率的支撐，將無法達到後續較低的競標價格，且取消前低後高的階梯式費率，將限制風電科技的技術創新，甚至有本土供應鏈透露，已有開發商討論到要終止合約。

沃旭能源 (Ørsted) 指出，現階段歐洲在風場開發已有多年經驗與規模經濟，除可與既有的風場連結，供應鏈技術也很純熟，已達到成本降低的效益，但目前台廠連廠房都還沒有，仍處於風場開發建置前期階段，並強調若沒有初期的每度 5.8 元躉購費率支撐，絕不會有後續的每度 2.5 元競標價出現。

沃旭能源在 11 月初與台汽電 (8926-TW) 簽署陸上變電站統包合約，將由其 100% 轉投資子公司星能公司 (Star Energy) 執行，為沃旭大彰化東南與西南離岸風場建造 2 座陸上變電站，合約金額超過新台幣 70 億元，待沃旭作出最終投資決定後，預計於明年第 2 季動工，預計將創造 800 到 1000 個工作機會。

不過，星能代表今日在聽證會上發言時透露，「開發商已討論到要終止合約」，呼籲政策一定要持續下去，並建議費率考量應納入本土廠商投入的建廠設備與運維成本等。

針對躉購費率取消前低後高的階梯式費率，包括三菱重工維特斯 (MHI Vestas)，及加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源合資的海能風電計畫，齊聲表示將限制離岸風電科技發展與應用，讓技術創新變得多餘，對躉購費率制度產生重大變革。

MHI Vestas 表示，新的躉購費率已破壞整個供應鏈，目前 MHI Vestas 已開發出 9MW(百萬瓦) 風機，是目前可商用化的最大風機，但若設下滿發小時的規範，將使技術創新變得多餘。海龍風電也說，台灣離岸風場擁有地震、適合海上工作天數少等特有成本，且滿發小時的限制過去前所未聞。