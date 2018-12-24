【富蘭克林投顧】全球資金流向與亞股外資動向觀察

◆全球前景擔憂與美股重挫，資金流出風險性資產

EPFR 統計：資金流出歐美股市、轉進新興市場

受到全球經濟放緩擔憂、美國政府關門危機與美國聯準會態度不如市場預期鴿派等多重因素影響，美股重挫、投資情緒保守，資金流出整體股債基金，股市主要流出歐美等成熟市場，新興股票型基金持續獲資金淨流入，依據研究機構 EPFR 統計 2018/12/13-2018/12/19 基金資金流向顯示，股票型基金遭資金淨流出 83 億美元、資金流出幅度放緩，美國股票型基金資金淨流出 44 億美元，日本股票型基金獲資金淨流入 17 億美元，歐洲股票型基金為資金淨流出 54 億美元；整體新興市場股票型基金獲資金淨流入 45 億美元，尤以新興亞洲流入金額最大。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，利空籠罩加上假期交投清淡，美國股市近期出現恐慌性修正，短線信心不足下美股波動難免，但隨著股市急跌後已出現跟基本面背離跡象，評價面修正後也轉趨合理，預期將逐漸開始吸引低接買盤進場，有利元月行情展開。另一方面，觀察美股本波修正期間，新興當地債匯市已出現逆勢上漲的強勁表現，新興股市走勢趨穩，伴隨資金回流與中國政策做多，有利新興市場延續反彈氣勢；建議投資人值此歲末年終之際檢視並調整資產配置，核心配置首選全球政府債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，積極型投資人則可留意美股及大中華股票型基金震盪買點。

富蘭克林坦伯頓股票團隊投資長史蒂芬 ‧ 多佛指出，過去一段時間不受青睞的新興市場投資價值已逐漸顯現，展望 2019 年新興市場基本面仍佳，評價面亦回落至相當具吸引力的水準，因此即便美國經濟成長動能放緩以及政治與貿易議題變數仍在，導致大好行情不再，然而利率上揚環境下，過去不被青睞的股票可能重獲投資人關注。

過去一週債券型基金為資金淨流出 101 億美元，各類主要債券型基金均呈現資金淨流出：其中投資等級債券型基金遭資金淨流出 55 億美元、為主要流出債券類別，高收益債券型基金資金淨流出 30 億美元，新興市場債券型基金為資金淨流出 20 億美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，過去十年的資金熱潮不會無限期地延續下去，預期 2019 年美國公債殖利率將上揚，當貨幣政策回歸正常化時，部份資產將有回檔壓力；麥可 ‧ 哈森泰博同時管理富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)，他認為投資人的挑戰在於當美國公債殖利率上揚時，想要藉由債券和股票配置來分散投資組合風險的策略恐失效，2018 年部分期間就出現風險性資產和美國公債齊跌的狀況，而這可能再重演，因此建議投資人 2019 年應準備好因應這類的風險與機會，不僅要能防禦各資產類別的風險，也應該找尋於利率上揚時潛在的獲利機會。

◆亞洲股市外資動向：外資於多數亞股市場賣超

美國聯準會政策意向不如市場預期鴿派，加上全球經濟前景放緩、美中貿易衝突與美國政府關門危機等議題擔憂增溫，壓抑衝擊亞股收黑；過去一週外資於多數亞洲市場賣超，其中以台股賣超金額最高、遭外資賣超 4.47 億美元。(附表三)

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，美國升息可能已近尾聲，新興市場投資情緒出現改善，目前新興市場評價面具吸引力、企業現金流量與股利發放率亦改善，即使市場短線仍面臨震盪，但對於價值型與長期投資人來說，現階段新興市場已出現許多具吸引力之投資機會，我們也持續在其中尋找折價之優質企業。

◆新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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