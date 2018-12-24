東元實施庫藏股發威 股價開高走揚

東元 (1504) 今天起實施庫藏股，預計買回 3.5 萬張，每股買回區間價格為 12.15 元到 26.7 元。東元今天股價開高走高，走勢強勁。東元指出，為維護公司信用及股東權益，今天起到明年 2 月 22 日止實施庫藏股，預定買回 3 萬 5000 張，買回區間價格在 12.15 元到 26.7 元。



東元自結 11 月合併營收 43.63 億元，較去年同期減少 7.18%，累計今年前 11 月合併營收 459.73 億元，較去年同期微減 1.57%。



東元原本預期今年在馬達、電控及機電業績帶動，營收可望成長 6-8%，但小馬達及電控業務因中美貿易戰衝擊，營收成長下修至 5% 以下，商用及家用空調營收因景氣不佳恐將下滑 5-10%。法人估，東元今年營收約 500-505 億元間，每股盈餘約 1.47 元。