東元搶進船舶商機 專用馬達及空調進駐高雄海事國防展

兩年一度的高雄國際海事船舶展暨國防工業展 27 日登場，全力支持海事船舶工業發展的馬達大廠東元 (1504) 集團，今年再度與關企安華機電工程聯合參展，亮點產品包括可以搭配風機、水泵相關負載的船用馬達，以及船舶應用之高效率 COP 能效冰水機和變頻直驅空調箱，以多樣化產品展現東元集團搶進船舶市場的企圖心。東元電機在船舶應用上的經驗豐富，近年更響應政府節能政策，全力投入開發可於船舶應用之「高效率 COP 能效冰水機」、及最新推出的「變頻直驅空調箱」，可依船舶空調需求，提供 5RT~300RT 冷凍噸的產品，具備耐海洋衝擊震動及海水腐蝕的高可靠度。東元指出，這項領先業界的新產品，可為客戶量身訂做解決方案，將延伸東元商用空調的技術能力至海事產業中，打造高效節能的舒適空間。



東元指出，集團在船舶與海事應用的專用馬達上，有相當多實際工程案例，有能力提供船艦上主推進馬達、側向推進馬達、發電機與各類輔機馬達產品。



東元進一步指出，過去曾應用於台灣海研五號推進系統、挪威大型海研船、美軍航空母艦及驅逐艦等。東元所開發的船用馬達，已取得 ABS 美國驗船協會的船檢證書，並符合嚴苛用途馬達的製造標準。在機械強度、安全性與可靠度上，都是世界頂尖等級，並合乎低噪音、低振動需求。在船舶產業技術應用市場中，不論搭配風機，水泵的相關負載上都深獲好評。



東元變頻器產品也特別展出可以應用在船舶系統的 A510s 及 F510 兩款變頻器。A510s 為高性能電流向量變頻器，可應用在重負載系統，如動力系統 / 天車 / 電梯等；而 F510 為風機水泵專用變頻器，可應用於高汙染、高濕度的工作環境，最多更可控制到 8 台泵浦。透過 A510s 及 F510 變頻器來帶動船舶上的馬達，不僅能達到驅動及變速的功能，更可以提高效率，節約船舶上的動力能源。