2018歐元先漲後跌 2019業界看法不一

貨幣策略師堅信 2019 年將是歐元的一年，由於投資人將焦點從高估的美元轉移，摩根士丹利 (MS-US)、法國農業信貸 Credit Agricole、和多倫多道明銀行 (TD Bank) 都在呼籲明年歐元的飆升。

然而，然而，經理人和交易商卻不買賬。Janus Henderson 和 Allianz Global 所持有的觀點，都因歐洲周圍的政治和經濟風險，引發的懷疑主義會使歐元無法立定。

2018 年看到歐元迅速飆升至 4 年高點，但隨著溫和的歐洲中央銀行，以及義大利和法國的政治風險而結束了今年的漲勢。這使部份投資人認為，風險將阻止歐洲央行 2020 年之前提高借貸成本。

歐洲央行升息幾率 / 圖：彭博

TD Bank 估計，歐洲央行將盡快提高利率，明年升息兩次，將存款利率升至零。TD 歐洲外匯策略負責人 Ned Rumpeltin 表示，「這是一個有力的想法，我們認為有一個非常強烈的願望可以盡快擺脫緊急貨幣政策，而歐元本身也繼續保持這穩固的外部平衡」。該銀行預計明年歐元將升至 1.27 美元。

相比之下，彭博調查顯示，2019 年末的預測中位數為 1.20 美元。週五歐元兌美元匯率約為 1.1400 美元，兌美元匯率在 2018 年下跌約 5%。

貨幣市場的投資人繼續對歐元的前景持懷疑態度。基於歐洲隔夜指數平均值的合約現在看到 2020 年 4 月歐洲央行首次升息，而 6 月底的數據則是 2019 年 12 月。

最近歐元區不佳的經濟也無助於該貨幣。該地區的採購經理人指數是一個領先的經濟指標，近幾個月來已經惡化。歐洲央行本月初將其關鍵利率維持在歷史低位。歐洲央行剛剛結束其 2.6 兆歐元的資產購買計劃，最終準備升息。

歐元兌美元價格趨勢圖 / 圖：xe

總部位於倫敦的 Janus Henderson 多元資產負責人 Paul O'Connor 表示，歐元的瓦解「尚未完成」，同時，認為「歐洲逐漸減少信心，這事很難在交易面來反應」。

摩根士丹利預測歐元將飆升至 1.31 美元，這是彭博調查中最看漲的一位。

對於歐元來說，本周歐洲央行經濟公報和法國求職者數據應周四公布。週五西班牙和德國的預期通膨數據也將為歐元提供方向，西班牙的最終 GDP 數據不太可能對歐元產生影響。