紐約匯市—美政府關閉 挫低美元 聖誕週交易清淡

週一 (24 日) 交易，美元走低，係因美政府部分關閉，加上美元自上週升息中復甦。

市場參與者表示，由於目前沒有明顯解決方案，所以政府可能持續關閉至新的一年，一直到國會新會期開始。

週一因應平安夜，主要交易所都休市但貨幣市場持續運作，本週和下週一 (新年前夕) 交易量預計都將清淡。

除了美政府關閉的因素，上週五有報導稱，川普總統考慮開除 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)，雖然爾後美財長 Steven Mnuchin 否認了這說法。

Brown Brothers Harriman 全球貨幣戰略負責人 Win Thin 表示，雖然 Mnuchin 否認了，「但現在市場情緒如此負面，所以市場會假設最糟糕的劇本，這種開除鮑爾的舉動將會是場災難，對國家更是如此。」

川普週一再發推特，指稱美國經濟唯一的問題就是出在 Fed。

除了川普推文受矚目，美財長 Mnuchin 也發文指稱自己和幾家大型銀行洽談，確保他們擁有適當的流動性，或許也引發了一些先前沒有的擔憂，Thin 指出，「市場可能做出幾種解讀，最好的情況就是，Mnuchin 只是在試著安撫市場時犯了幾個菜鳥政策錯誤，而最糟糕的情況是，Mnuchin 知道現在市場缺乏什麼。」

ICE 美元指數下降 0.5% 至 96.519。

美元週一走疲，提振了美元競爭貨幣。

歐元兌美元自上週五的 1.1370 美元上升至 1.1414 美元。

英鎊兌美元也自 1.2630 美元上升至 1.2718 美元，登上 2 週多以來最高點。

美元兌日圓下跌 0.8% 至 110.39 日圓，觸及 8 月下旬以降最低點。

週一美國唯一的經濟數據是芝加哥 Fed 全國活動指數，其數值為 0.2%。