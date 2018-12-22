【華冠投顧】幸運星-台股無懼美股利空持續盤整ING……盤局果然開始出飆股囉！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：9958 世紀鋼、1609 大亞、6230 超眾、1526 日馳、3483 力致

昨日美股因政府關門 + 期貨結算「四巫日」因素使四大指數再度下挫，道瓊高低震幅達 858 點，收盤跌 414 點連三破底！美股 12 月份狂殺了 3584 點（從 25980 跌到 22396），近期連六黑。NASDAQ 跌幅最重達 2.99%，合計 12 月份跌幅 15.79% 為四大指數中最重！！

不過台股強心臟，不易漲，也不易跌…… 美股已破底三次了，而台股卻持續盤整打底 ING…… 今日補班獨家開盤，一樣是不管美股怎麼跌，台股就是繼續量縮盤整…… 大盤收盤僅小跌 30 點，成交量 384 億，OTC 則是開低走高小跌 0.2%，成交量 142 億！！

【盤整盤開始持續出飆股】昨天強，今日續強的主機板、散熱之外，今天資金輪動到風力發電、遊戲…… 等族群：

風力發電：9958 世紀鋼、3708 上緯投控、1609 大亞、1589 永冠 - KY、2013 新光鋼、2208 台船、2013 中鋼構、1514 亞力……

主機板：6150 撼訊、2425 承啟、2376 技嘉、2377 微星……

散熱：6230 超眾、3483 力致

其他強勢股：5227 立凱 - KY、1526 日馳 6111、2457 飛宏、遊戲 6111 大宇資……

最後祝大家週日愉快，下週準備迎接今年的最後一個交易週，祝操作順利，大賺迎新年！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。