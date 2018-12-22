【華冠投顧】最後一次週六開盤 期現貨逆價差61點

#大盤短評：

中長空，量能持續退潮，留意週線 C 波下殺。

#盤勢分析

美股六個交易日大跌 2300 點，本週跌幅 1655 點 6.87%，台股還沒破線真的是強的亂七八糟，而今天台股獨步全球開市，多少也還是有受美股影響啦，但是綜觀過去一週台股也是算硬的誇張，但是雖然硬的誇張本週也是有持續走低的狀況發生，而今天收盤一個比較特殊的狀況是期現貨逆價差擴大到 61 點，週一早盤的道瓊電子盤開盤走向可能就變的相當關鍵，而盤勢一樣注意若 9616 跌破留意進入主跌段。

#類股方面，今天大盤量能僅有 384 億，在大部份都量縮的狀況下，特別是 2357 華碩量縮到剩下 144 張，但也還是有凶猛的個股族群，板卡族群 6150 撼訊一度接近漲停收盤仍有大漲 5.9%，2376 技嘉也一度有 3% 以上的漲點，風電族群則是 9958 世紀綱突然帶量攻擊鎖漲停，2013 中鋼構也有 6% 漲幅，但還是要提醒這兩個族群都屬於跌深反彈，不建議過度追價。

【進出有據，無畏無懼】

【市場給我們多少，我們就賺多少】

【不要想著贏，要想著不能輸】

【做好 SOP，追求長期的穩定獲利】

【小賺小賠等待大賺】

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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