台股盤中－最後一次獨家開市 外資休假 量能急凍估僅400餘億元

為迎接元旦 4 天連假，台股今 (22) 日補班交易，這也是最後一次週六補班獨家開市，不過受美股重挫拖累，加權指數下跌開出，早盤最低跌到 9625.31 點，其中蘋概、被動元件族群疲弱，整體大盤成交量也因獨家開市、外資休假，只剩內資控盤而量能急凍，預估成交量僅 400 餘億元，恐創今年最低量。

美股四巫日壓低結算，加上擔憂美國政府關門，美股持續破底，三大指數跌幅自 1.81% 起跳，美股重挫，台股也跟跌，加上今日台股最後一次週六全球獨家開市，今日成交量能急縮， 盤面上全看內資表現。

蘋概三王早盤領跌，大立光最低殺到 3185 元，台積電更觸及 220 元整數關卡，跌幅超過 1%，鴻海也在盤下游走，其餘蘋概股如嘉聯益、玉晶光跌逾 2%，谷崧、達方、華通、宏捷科、欣興等都跌超過 1%。

被動元件也表現不佳，國巨、智寶、立隆電、大毅、華新科、禾伸堂等都跌逾 1%。

不過一片綠油油中，也不乏各擁題材表現的族群，卜蜂、大成因為豬瘟警報，反成受惠股，逆勢走揚。

營建署昨天通過七個離岸風電案，也讓風電族群今天雀躍，世紀鋼、大亞都亮燈漲停，上緯投控、永冠 - KY 最高也大漲超過 9%，中鋼構、華城、台船、新光鋼、亞力都勁揚。

遊戲股也受惠大陸審批解凍，重啟核發遊戲上線，激勵遊戲股強漲，大宇資、歐買尬、宇峻、網龍、隆中、昱泉等都是盤面指標。

整體來說，時序已近年底，外資陸續進入年底休假期，台股量能本就逐漸下滑，日成交量已不到千億，台股今日獨家開市交易，量能更急凍，估成交量只有 400 餘億元，形成凹洞量，今日內資當家，指數震幅與空間大舉壓縮，聚焦在個股表現，加權指數也在 9600 點之上悶盤狹幅震盪。