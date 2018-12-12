搜尋「白痴」結果全是川普圖片 谷歌CEO遭國會拷問

谷歌 CEO 皮查伊在國會參加聽證會時，就遇到了一個讓他尷尬的問題。

據多家媒體報導，共和黨國會議員 Zoe Lofgren 在質詢皮查伊時提問稱，為什麼當她在谷歌上搜尋「白痴（idiot）」一詞時，會出現川普的照片？

皮查伊不得不解釋說，這不是有意為之的結果，並向 Lofgren 詳細解釋了谷歌的技術細節，以及搜尋過程如何與關鍵詞協同工作。

皮查伊表示，每次輸入關鍵字後，就會在索引中抓取和儲存數十億個頁面副本，然後把關鍵詞與頁面進行匹配，再根據 200 多個標準對它們進行排名，比如相關性、新鮮度、受歡迎程度，以及其他人如何使用它等。在此基礎上，谷歌對該搜尋進行排名，並找到最佳搜尋結果。

除了被質問搜尋「白痴」和川普的圖片相匹配的問題，皮查伊在聽證會中還就谷歌搜尋保守派內容是否遭到歧視、數據安全、假新聞和仇恨言論等問題做出回答。目前，美國的立法者和公眾對矽谷對民主和隱私的影響越來越持懷疑態度。

眾議院多數黨領袖 Kevin McCarthy 表示，谷歌必須在聽證會中作證，因為科技公司與美國民眾之間的不信任鴻溝正在擴大。

在聽證會中，許多國會議員提出，谷歌的搜尋結果是否不利於保守派觀點。自去年以來，川普和共和黨人一直指責谷歌和其他技術平台壓制保守派的聲音。

皮查伊對此進行否認，並一再強調谷歌的搜尋算法不支持任何特定的意識形態，而是反映出最相關的結果，這可能會受到用戶搜尋時間以及其位置等其他因素的影響。

其它幾位國會議員還詢問谷歌是否存在其他類型的偏見。皮查伊表示，谷歌「為用戶提供最佳體驗和最相關的資訊」，並否認該公司在其搜尋結果中使用了歧視性做法。

當國會委員問及谷歌是否會支持某種反托拉斯立法時，皮查伊模糊地回答說谷歌會「樂於建設性地參與任何這些領域的立法」。

早在今年 9 月，川普就曾對谷歌搜尋結果存在政治偏見進行指責。皮查伊當時就曾回應稱，「過去不曾、未來也不會這麼做。」