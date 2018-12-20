套現總額超5000萬美元！谷歌母公司CEO皮查伊下半年接連拋售股票

谷歌 CEO 桑達爾 · 皮查伊今年來拋售谷歌母公司 Alphabet (NASDAQ:GOOG) 的股票有些頻繁。

媒體報導，皮查伊在 12 月 19 日以平均每股 1041.5 美元的價格拋售了 10000 股母公司 Alphabet 的股票，共套現約 1040 萬美元。

截至昨日收盤，Alphabet 每股報 1023.01 美元，跌 0.55%，市值為 7150.3 億美元。

據此前資訊顯示，幾天前的 12 月 16 日，皮查伊曾以平均每股 1041.75 美元的價格售出 10000 股 Alphabet 股票，隨後公司股價下跌了 1.8%。今年 11 月 21 日，他以平均每股 1038.35 美元的價格售出 10000 股 Alphabet 股票，隨後 Alphabet 股價下跌了 1.48%。

總的算來，近兩個月內，皮查伊三次拋售 Alphabet 股票共計 30000 股，累計套現額達 3120 萬美元。

除皮查伊之外， Alphabet 的理事會成員 Ann Mather、副總裁兼首席行政官 Amie Thuener O'Toole 也分別於今年 12 月 3 日和 12 月 4 日拋售了部分 Alphabet 的股票，導致公司股票先後下跌 8.72% 和 7.26%。

過去三個月，Alphabet 的股價下跌了 15%。而就在今年 7 月份，由於第第二季業績超出市場預期，Alphabet 盤中還曾達到 1266 美元每股的歷史高位。

隨後，8 月 15 日，皮查伊曾以平均每股 1230.21 美元的價格售出了 10000 股 Alphabet 股票，共套現 1230.21 萬美元；9 月 5 日，皮查伊又以平均每股 1192.12 美元的價格售出了 10000 股 Alphabet 股票，套現 1190 萬美元後，Alphabet 當時市值為 8303.1 億美元。兩次套現後也伴隨著公司股價下跌。

但在那時，Alphabet 公司高管便和皮查伊步調一致，拋售公司股票。

8 月 13 日，Alphabet 發展事務部高級副總裁兼首席法務官 David C Drummond 以平均每股 1244.09 美元售出了 5690 股票；8 月 15 日，董事 L John Doerr 以平均每股 1218.2 美元售出 10262 股票。

根據 SEC 11 月 26 日的資訊顯示，皮查伊擁有 Alphabet C 類股票 85415 股、A 類股票 6317 股。

皮查伊於 2004 年加入谷歌。皮查伊在谷歌的職業生涯一直專注於推進面向多客戶端終端用戶的產品，表現不俗。2015 年，皮查伊正式成為谷歌公司新任 CEO。2017 年，谷歌母公司 Alphabet 宣布，任命谷歌 CEO 皮查伊加入董事會，年薪高達 65 萬美金。

2018 年，Alphabet 營收和凈利持續增長。不過，谷歌也遭遇了幾次危機。包括全球員工大罷工，抗議抗議谷歌管理層包庇性騷擾指控以及性別歧視。

今年 7 月 19 日，歐盟宣布對 Alphabet 處以 43.4 億歐元（約合 50.4 億美元）罰款，理由是谷歌通過 Android 系統濫用其支配地位從而阻礙市場競爭，這是全球最大的壟斷罰單紀錄。

基於谷歌今年的表現，皮查伊的連續套現耐人尋味。