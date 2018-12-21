【豐銀投顧】動能銳減 至少不能放空

◆盤勢分析

筆者所獨創的判斷盤勢指標 - 神奇動能向來就是偵測大戶進出的利器。今晨美股再度重挫近 500 點，台股開盤前殺氣騰騰。但開盤後筆者所偵測出來的動能卻是大幅萎縮。在空方氣? 高漲時量能卻大幅退潮，就代表空方的量能其實是虛的、是不足的。如此情況就很容易讓讓空方在無量的情況下自然落底甚至反彈。這也就是筆者過去常常給人的觀念:「要改變空方的方向，就要先斷去空方的速度; 要斷去空方的速度，就要先消弱空方的量能」。今天看來空方量能已退掉不少。就算再有低點，盤勢出現反彈格局的機會也差不了多遠了。

今天筆者的神奇動能出現了數次的量能急縮點，分別是在 2/9、3/23、4/26、5/3、7/6、8/14、9/11、及今天，或許每次出現時都不是波段最低點，但至少之後盤勢都出現了一波規模還不算小的反彈。其實只要好好把握，獲利並不是難事。最近幾天都是美股重挫而台股、亞股表現抗跌，其實台股早就大跌了，因此最近表現較美股強也屬正常。我們昨天也趁機低檔進場買進 3037 欣興，且現買現拉，結果盤後才知道是外資也大買實在好運，今天買進的 4989 榮科更是直接漲停作收。顯見先前大跌的個股現在因為基期低而容易操作許多，這也就是筆者一直認為應該好好把握機會的原因。

股市行情未來或許會陷於萬點之下的整理，但個股的機會其實還是不少，除了注意類股輪動的節奏之外，還可以同一檔股票來回操作，畢竟有不少股票老早就先跌了。板卡股去年底就不行了、亞股則是在今年第一季就紛紛重挫，美股只不過是最後補跌，不代表台股或其他股票會再跌一段，也因此機會還非常多，投資人何不好好把握呢？

豐銀投顧 李世新 分析師