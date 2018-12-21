【華冠投顧】幸運星-退潮之後才看的到誰在裸泳......幸運星老師等待已久的買點今天已經出現

林幸蓉 分析師

焦點個股：6150 撼訊、2399 映泰、2375 智寶、2327 國巨、6182 合晶

美股道瓊跌 464 點又破底！美股 12 月份已經狂殺了 3336 點（從 25980 跌到 22644）……！！大家都恐慌到極點了…… 今天亞股也出現最後大恐慌……！！不過台股早盤再度砍殺最後一刀後，多方開始進場攻擊！！找主機板、被動元件、矽晶圓、MOSFET 等族群一起紛紛跌深反彈向上拉，加上蘋概股 2330 台積電、3008 大立光、2474 可成等幫忙穩盤，台股由大跌 89 點拉到小漲 2 點，成交量因富時指數權值股調整，擴大為 1,103 億，收一隻漂亮的紅 K，且帶長下影線！！OTC 開低走高收最高，收盤漲 0.96%，收季線之上的紅 K 帶下影線！！

今日有出現好幾個族群有整個族群連動的現象，如：

一、主機板：6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺，2425 承啟、2376 技嘉……

二、被動元件：2375 智寶，5317 凱美、6127 九豪 6173 信昌電、2327 國巨……

三、矽晶圓：6182 合晶、3707 漢磊、3532 台勝科、3016 嘉晶、5483 中美晶……

四、其他強勢股：5227 立凱 - KY、4989 榮科、3338 泰碩……

今天恐慌到了極點，退潮之後，才看得到誰在裸泳…… 幸運星老師等待已久的買點今天已經出現…… 老師看好：一、低基期（股價已經跌到腰斬…… 是必要條件！！）。二、低檔打底至少三個月。三、產業仍在成長期（有展望）。四、有價有量殺過頭，但是卻是開大門走大路的好公司…… 哪些股票符合上述要件？？有機會成為下一波主流股呢？？…

最後明天是台股最後一次週六獨家開盤，祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。