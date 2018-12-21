【華冠投顧】美股跌近兩千點 台股硬梆梆!

#大盤短評：

中長空，量能持續退潮，留意週線 C 波下殺，明天台灣有開盤。

#盤勢分析

今天最後一盤富時指數權重調整，推升兩百億元左右量能，所以大家不要以為發生甚麼事情尾盤爆量，而美股五個交易日跌了近兩千點，亞股來說以台、韓股最硬，以往經驗來說美股跌台股不跟跌通常美股反彈台股也不會有太大表現，只是近五個交易日美股跌成這樣，費城半導體也呈現破底，台股完全不跟跌還收紅真的是首次見到，而今天扣掉尾盤量能台股量能還是不足持續有量能退潮的狀況，而 9616 今天盤中跌破確認空頭結構，只是尾盤未收破代表接下來還要混的機會大，因此要留意元旦過後外資歸隊可能會補跌。

#類股方面， IC 基板 3037 欣興、8046 南電回測月線整理後有要再上攻的可能只是要留意兩檔近期融資接有大增的狀況，若持續反彈要留意法人是否站賣方，6552 易華電今天盤中雖然強勢創高，但是最後出量收上影線，若有作多者要留意今天大量低點不能收破。而其他族群部份之前提醒過跌深未明顯強彈的被動元件，2375 智寶今天強勢拉出漲停，2327 國巨、6173 信昌電也都有 4% 以上的漲幅表現，近期盤面非常難操作，提醒大家不管作多作空資金控管要做好，並善設停損點，大盤已經盤整一個多月，接下來有方向容易走大的。

【進出有據，無畏無懼】

【市場給我們多少，我們就賺多少】

【不要想著贏，要想著不能輸】

【做好 SOP，追求長期的穩定獲利】

【小賺小賠等待大賺】

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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