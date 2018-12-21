找回原音世界 提升生活品質

文．理善國際關懷協會林冠伶

貝多芬飽受耳疾所苦被世人誤解成憤世嫉俗，聽到聲音不表示完全聽得懂，須配合「情境」，這是聽損者無法被看到的障礙。因家中有聽損兒，知道聽力障礙對孩子的挫敗與影響，所以全心投入聽障的公益事務，她是中華民國社區重聽福利協會 (簡稱：重聽協會) 祕書長徐玉蘭。

重聽協會於八十六年創立，由一群熱心公益、關心聽損權益者所成立，因有感環境噪音的傷害及老人性聽力退化… 造成重聽者增加；同時，鑑於政府福利政策因宣導不足致使聽損者無法善用，為推廣及照顧弱勢族群，搭起政府與重聽者橋樑，協助重聽者找回原音世界。

巡迴聽力篩檢─「三聽服務」

重聽協會由扶輪社捐贈兩台巡迴車，「新都一號」聽力巡迴醫療車，具有聽力檢測專業設備；「扶輪鼎鼎號」設有升降梯能協助行動不便者登上巡迴車做聽力篩檢，進行巡迴聽力篩檢並舉辦聽力保健宣導講座。

一○五年度透過聯合勸募支持，由協會執行「偏鄉社區走動式三聽服務」提供聽力保健宣導、聽力篩檢服務、聽語諮詢服務，並透過持續改進與修訂服務方向，提升服務品質與有效推展方案。

五十四歲校警李先生早年從事水電工，因常使用電鑽等機械，及現在工作常需使用除草機，因器具噪音及無聽力保護措施，造成聽損而不自知。因此，平時與同事產生不必要的誤會與摩擦，在家裡與妻子溝通常發生口角、衝突，漸漸地李先生的脾氣變得不好，不喜歡與人溝通。該會在偏鄉地區進行免費聽力宣導及聽力篩檢服務時，發現其聽損問題，鼓勵及協助安排至醫院做檢查，並教導同事與家人正確與聽損者溝通的技巧，現已改善李先生人際關係及增進家庭和諧。

為聽損人築起聽力照護網

重聽協會執行「三聽服務」時，社工、聽力師經常被詢問：「被診斷出有聽損，然後呢？」、「醫生建議需配戴助聽器，想試戴輔具?」、「想體驗助聽器戴起來聽力改善的效果如何？」協會基於社會責任的使命感，邀請輔具原廠廠商參與協會助聽器試戴服務方案，由廠商提供全新助聽器供聽損者體驗，建立周全的聽力照護網。

該會透過聽力巡迴車的機動性與各方參與，「三聽服務」已發掘各地潛在的聽損民眾，藉由當地資源連結與轉介，提供聽損者持續性的服務。

巡迴聽力篩檢數據證實年長聽損人口逐年增加，鼓勵聽損者善用聽覺輔具，越早配戴效果越好，能提升生活品質。

重視高齡者聽損照護與聽力保健與預防

聽覺是接收外界重要的媒介。一切聲音都可以是噪音，持續暴露在八十五以上高分貝環境就有聽損可能。聽損在國內職災是高居第二名，全球殘障原因居於第四名，足見聽力保健與預防的迫切。

中耳炎、中風、病變、退化、飲食、體質、長期服藥 (有毒性藥物) 都會影響聽力，且聽力會影響人腦。

當耳蝸內毛細胞受損，聽力就無法恢復，即使配戴助聽器，其成效不如配戴眼鏡來得好。聽力退化為不可逆，故重聽協會特著重在預防。

長期聽力受損者會有人際溝通障礙、容易情緒不佳、喪失自信，導致罹患憂鬱症。研究顯示聽力受損者使得大腦刺激減少，心智變得遲鈍，老年罹患失智症機會升高，造成更多的社會成本。該會為協助健康或亞健康的年長者提早預防聽損問題，及協助聽損者接觸聽力輔具，今年九月開始聘任聽力師，加強宣導聽力衛教及推廣聽力輔具免費試戴一個月的服務。

「I Hear U」活躍老化～聽力不老，人不老

一般人對聽損者常有誤解，重聽協會透過播放影片讓更多人認識及關心聽損問題；還有不定期舉辦聽力保健講座、口語訓練班、手語班、關懷訪視人員訓練講座、優秀聽障人士表揚大會等活動。讓聽損照護與問題被聽見、被看見，同時提出服務方案緩解問題，成為聽損人有力的後盾。

家有聽損兒的協會祕書長徐玉蘭更語重心長地表示，因為照顧聽損兒讓她了解「聽損」的困境。近年該會在二十多個老人機構辦理「三聽活動」，發現長者聽損情況嚴重，對生理功能不佳須被照顧的聽損老人更亟須介入，除助聽器試戴體驗，並提供機構工作人員聽損的衛教活動，協助其與聽損老人能有良性溝通、互動。

理善國際關懷協會對重聽協會站在第一線提供聽損人專業服務且能積極、創新回應需求，基於公益平台理念，認可其對社會服務的價值。

聽力退化既是不可逆，就從現在開始重視聽力保健與預防，「I Hear U」讓活躍老化的終身學習不只是空談。

來源：《理財周刊》 956 期

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