蘋果亞馬遜慘遭拋售 那斯達克繼羅素2000短暫邁入熊市

週四 (20 日) 美股盤中期間，那斯達克一度邁入熊市，終場較近期高點下跌 19.7%。

早前牛市期間推動那斯達克指數上漲的大型科技股，如臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix 和 Alphabet 都入列熊市，自近期高點跌落 20% 以上，而能源、金融和消費類股皆遭受廣泛性的重創。

Jefferies 股票策略師 Steven DeSanctis 表示：「無論羅素 2000 還是那斯達克都已進入 (或短暫進入) 熊市，可看到能源、金融和消費類股皆遭受廣泛性的重創。」

前幾月邁入兆元企業的蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 皆分別從近期高點下跌 32% 和 29%。即便是最近比其他大型科技表現更好的微軟也在週四遭遇重創，跌幅達 3%，自 52 週高點跌至 14%。

今年 4 月臉書執行長祖克伯首次因用戶隱私權問題出席美國參議院聽證會。(圖：AFP)

由於一系列資料隱私風波和隨後的美國聯邦聽證會將社群媒體送上斷頭台，臉書 (FB-US) 股價在過去 6 個月下跌超過 30% 。

曾經炙手可熱的科技股遭遇重創，部分原因是過去一年科技股變得非常昂貴。在晶片需求激增、臉書和亞馬遜營收加速增長的背景下，市場在 2017 年至 2018 年期間買進這類股票，但因為借貸成本的上升和監管審查的加強，已經削弱未來獲利前景。

DeSanctis 補充稱：「市場確實擔心 2019 年的獲利前景。2019 年財測正在下降。企業能夠應對升息帶來的業務疲緩，但關稅增加額外成本因此，這些企業會趨向保守，2019 年最初量入支出。」

蘋果本季面臨營收方面的擔憂，由於蘋果產品別比重以 iPhone 最高，約佔逾 56%。早前表示將不再向市場報告 iPhone 銷量，引發市場一片譁然，透露全球智慧手機銷量可能已見頂的擔憂。

許多分析師和股東表示，他們對蘋果選擇不揭示這些資訊感到失望。許多人曾將手機季度銷量資料做為公司收入健康狀況的快速衡量指標。

晶片類股隨著加密貨幣 2017 年飆升而廣受市場投資者歡迎，加上受到人工智慧 (AI)、機器學習和自動駕駛的趨勢發展，有望帶來半導體和設備的長期需求。

然而，隨著加密貨幣退燒，晶片供過於求影響，Nvidia (NVDA-US) 和 AMD (AMD-US) 股票均較 52 週高位下跌超過 40%。