〈財報〉在線業務加持 Nike幾乎所有類別營收都成長

運動品牌 Nike (NKE-US) 週四 (20 日) 公布了季度盈利和收入，在全球銷售強勁和數位業務的改善下，也幫助它超越了分析師的預期。Nike 股價週四盤後上漲 5.88% 來到 71.50 美元。

Nike 股價趨勢圖

Nike 表示，幾乎在所有類別中都有所成長，鞋類和服裝的全球成長率達到雙位數。在線數位銷售帶動了 Nike 和 Converse 品牌的成長。器械類產品營收較去年同期下滑 3%。

執行長 Mark Parker 在與分析師的電話會議上表示，「本季度你可以看到圍繞零售業的談話動力。我們在感恩節購物週看到了，在本季度我們在北美的在線數位業務增長了 30% 以上」。

Nike 最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 0.52 美元，高於預期的 0.46 美元。

營收達 93.7 億美元，高於預期 91.8 億美元。

在中國區塊，Nike 沒有看任何光棍節 (11 月 11 日) 期間經濟放緩的跡象。銷售額創記錄，比去年增加了 40%。整體中國營收成長 26% 至 15.4 億美元

數據顯示，Nike 第 2 季度淨獲利增長 10%，達到 8.47 億美元，即每股 0.52 美元，高於分析師預期的 0.46 美元。而去年同期為 7.67 億美元，EPS 為 0.46 美元。

同時，Nike 的利潤也得益於更高的平均售價，提高了毛利率。淨營收增長 10% 至 93.7 億美元，超過預期的 91.8 億美元。調整貨幣波動，營收增加了 14%，達 89 億美元。

迄今為止，Nike 股價僅上漲了 8%，相較於競爭對手 Under Armour (UAA-US) 和 Lululemon (LULU-US) 表現不佳，但其 1105 億美元的市值遠遠超過了他們。