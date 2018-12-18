拋售潮來臨！羅素2000入熊市 標普、道瓊創大蕭條以來最差12月表現

美國小型股羅素 2000 週一 (17 日) 繼續因對美國經濟放緩的擔憂而引發拋售，下跌 2.3%，達到 2017 年 8 月以來的最低水平，而且自 8 月底歷史最高點下跌了 20%，正式進入熊市；道瓊和 S&P 500 等大型股創大蕭條以來最差 12 月表現。

美國小型股羅素 2000 今年股價走勢。

由於投資者押注專注於美國市場的美企不會受到貿易緊張局勢的影響，小型股表現優於大型股，與今年早些時候的出色表現相比，最近的小型股拋售是一個巨大的逆轉。

美國小型公司將免受中美貿易緊張關係的影響，並將從美國的減稅政策中獲益最多，受益於投資青睞，但利率上升和薪資等成本上升，最終抑制市場對小型企業的興趣。

花旗集團首席美國股市策略師 Tobias Levkovich 認為，今年早些時候出現的反彈可能過頭了。

S&P 500 指數中包含的公司在北美的銷售額約為 72%，而羅素 2000 的小型股公司在美國國內的銷售額為 77%，所以它們與貿易戰絕緣程度並沒有那麼大。

花旗集團首席美國股市策略師 Tobias Levkovich 稱：「小型股的風險高於大型股，市場對美國經濟週期結束以及我們正進入衰退的擔憂。」

Bleakley Advisory Group 首席投資官 Peter Boockvar 表示，利率上升也對小型企業的表現造成壓力。

Boockvar 提到問題在於：「小型股的槓桿率大於大型股，人們開始關注資產負債表。小型股的資產負債表中有大約 40% 的債務採用浮動利率，利率上升提高許多小型公司的資本成本。明年將繼續是艱難的一年。」

而大型股方面，道瓊與 S&P 500 指數創下自 1931 年大蕭條以來最糟糕的 12 月表現，當時股市在大蕭條期間遭受重創。道瓊與 S&P 500 指數本月分別已下跌 7.8% 和 7.6%。

12 月通常是一個非常積極的月份。道瓊指數僅在 1931 年 12 月 25 日下跌，根據股市交易紀錄，S&P 500 指數 12 月平均上漲 1.6%，通常是市場表現最好的一個月，值得注意的是，從歷史上看，12 月下半月往往會出現上漲。

然而，DoubleLine Capital 首席執行官 Jeffrey Gundlach 週一表示：「絕對認為 S&P500 指數將觸及 2018 年的新低。」在他的評論之後，VIX 波動率升高至 25 以上，該指數平均值跌至盤中低點。

美系券商 BERNSTEIN 表示，我們與一些投資者交談過，他們已為 12 月的反彈做好準備，但這條路一直備嘗艱辛。