

◆盤勢分析

1. 美國市場投資人憂慮政府關門，美國科技股領跌，終場美股四大指數下跌，跌幅介於 - 1.99%~-0.86%。在個股方面，APPLE、NVIDIA、亞馬遜、AMD、谷歌等跌幅超過 1%，台積電 ADR、美光、INTEL 微跌，不利今日電子股表現。此外，Nike 財報優於市場預期，盤後上漲超過 6%。

2.FED 升息一碼與偏鷹派言論，連動周四亞股早盤普遍表現不佳，台股早盤低開隨即量縮橫盤震盪，但午盤過後因美國電子盤重挫與矽晶圓、被動元件等人氣股領跌，跌幅再度擴大。終場加權指數收在 9,674.52 點，下跌 108.69 點，跌幅 1.11%。

3.OTC 指數開低後，因 6488 環球晶、8069 元太走弱拖累，一路震盪下行，尾盤收 122.84 點，下跌 1.92%，連續第三根黑 K 棒，目前短線支撐為 121.85 點，短線壓力為 125.44 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

（1）均線：周四台股收黑 K 棒，跌破 9700 點大關，失守所有短天期均線。

（2）量能：成交量微增至 938.37 億元，略為不足後續宜量增價穩。

（3）技術指標：日 KD 指標再度轉向下、MACD 柱狀體翻落零軸之下。

（4）法人籌碼：三大法人合計 - 101.57 億元；外資 - 64.63 億元、投信 + 1.25 億元、自營 - 38.20 億元。

5. 電子類股

（1）IC 設計：3034 聯詠 TDDI、OLED 驅動 IC，以及 4K2K 電視面板驅動 IC 出貨看俏，早盤股價量出轉強。美系外資調升目標價，周三法人同步買進，周四維持上漲態勢，收盤上漲 6.6%。

（2）PCB：族群表現不一，2368 金像電、3037 欣興受惠 5G 應用需求揚升，股價連續多日整理，周四再度轉強。

（3）散熱：6230 超眾日本電產入主，並且切入車用及工業市場，明年業績拚勝今年，國內法人陸續調升評等，股價強勢漲停。

6. 非電子類股

（1）觀光飯店：暖冬遊補助擴大，飯店股 2702 華園、2704 國賓周四維持紅盤。

（2）生技：4180 安成藥的高血壓藥獲 FDA 藥證，明年中開賣，股價強勢漲停；3176 基亞法說聚焦細胞治療，治療產品臨床試驗明年啟動，股價放量收紅；1733 五鼎明年推出「金屬電極血糖測試片」，股價創波段新高。

7. 重點訊息：

（1）外銷接單 近 5 個月首度下滑: 經濟部昨（20）日發布 11 月外銷訂單指出，受美中貿易摩擦、國際油價急劇下滑影響，我國 11 月接單金額年減 2.1％，為近 5 個月首度下滑。而扣除春節因素，來自大陸接單更出現近 29 個月首度下滑，年減 8.9％，顯示陸經濟有趨緩現象。

（2）政策加持 5G 概念股突圍: 產業創新條例修正案過關，業者購買智慧機械或 5G 設備可享租稅獎勵，可望加速推動國內 5G 布建，受政策利多題材激勵，5G 概念股昨（20）日力抗大盤跌勢，3037 欣興、2345 智邦等同步走揚，成為資金逆勢加碼重心。

