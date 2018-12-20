〈央行理監事會〉利率連10凍 重貼現率維持1.375%

台灣央行今 (20) 日召開第 4 季理監事聯席會議，決議利率仍按兵不動呈「連 10 凍」，重貼現率維持 1.375%、擔保放款融通利率 1.75%、短期融通利率 3.625%，符合市場多數預期。

央行認為，維持現行政策利率和 M2 成長目標區不變，持續貨幣適度寬鬆，有助整體經濟金融穩健發展。

央行指出，全球景氣均潛藏下行風險，不過，全球金融市場波動雖加劇、跨國資金動頻繁，國內市場流動性充裕，利率仍相對穩定。

央行強調，此次理事會是一致決議維持現行政策利率和 M2 成長目標區不變。

目前台灣重貼現率距 2009 年金融海嘯時期的 1.25% 歷史低點，僅半碼之遙，不過自 2016 年 9 月以後未再降息。

回顧上一次央行的升息循環，落在 2010 年 6 月至 2011 年 6 月，當時是連 5 季升息半碼，累計升幅 0.625 個百分點，重貼現率由歷史低點 1.25% 上漲至 1.875%。

而美國聯準會 (Fed) 最新狀況是宣布再升息 1 碼，聯邦資金利率區間調高至 2.25-2.5%，為今年第 4 度升息，無視美國總統川普施壓，且並未釋出太多偏鴿派的訊息，因此，市場仍高度關注究竟台灣央行何時會跟進美國升息腳步。