路透調查：貿易戰隱憂 預期台灣央行利率「連10凍」

台灣中央銀行將於週四 (20 日) 召開今年最後一場理監事會議，《路透社》對此進行調查，分析師認為，全球貿易緊張局勢，可能會傷害台灣以出口為導向的經濟，預期央行將宣布利率「連 10 凍」。



共 17 位經濟學家接受調查，當中 16 位認為，央行的重貼現率將維持於 1.375% 水平，僅有 1 位分析師認為台灣央行將上調利率 1 碼至 1.5%。

渣打銀行上週則指出，在美中貿易緊張局勢影響下，全球經濟面臨一些下行風險，預測台灣的主要利率在 2019 年將維持不變。

此外，渣打銀行認為，新興經濟體的不確定性，應該會使台灣央行維持目前利率政策，並持續觀望全球經濟的發展，東亞資深經濟學家符銘財指出，台灣央行 9 月會議記錄顯示，一些官員持較謹慎態度，認為國內經濟明年增長可能會放緩。

符銘財表示，台灣的通膨將維持穩定，預計央行將在 2019 年維持利率不變，以保有充足的流動性並推動經濟增長。主計處統計委員會下修 GDP 增長預期，今年被下調 0.03% 至 2.66%，明年增長預期為 2.41%。

以現狀來看，台灣受美中貿易戰的影響尚不嚴重，但在美中可能對彼此課徵進一步關稅的情況下，部分跡象顯示，台灣經濟增長可能開始受到影響而減緩。

台灣 11 月的出口意外地出現大幅度下滑，為 2016 年以來的最大降幅，主要由於科技產品出口量溫和。

國泰金控的經濟學家 Aidan Wang 指出，出口需求放緩，以及貿易商認為出口前景低迷，台灣經濟將受貿易戰影響，因此利率可能會維持在目前的水平。提升利率將推升新台幣匯率，損害台灣的出口競爭力。