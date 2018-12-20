台北101打造國際級跨年派對 煙火動畫9大主題揭曉

到台北 101 跨年一向是國內外旅客熱門的跨年行程選項之一，為了持續擴大宣傳，台北 101 今 (20) 日公開今年的新年大秀煙火動畫，共規劃 9 大主題，彰顯「越在地、越國際」的台灣意象，目標讓 101 新年大秀成為國際級的跨年派對指標。

101 煙火動畫示意圖。(圖：台北 101 提供)

台北 101 說明，今年長達 360 秒的煙火動畫以「自然地理」、「經濟產業」和「社會文化」三大面向為出發，延伸出 9 大主題，分別為「夜市、名食」、「各行各業」、「地理環境」、「醫療、技術」、「科技、代工」、「水果王國」、「自由、民主」、「信仰、力量」和「多元包容」。

101 煙火動畫示意圖。(圖：台北 101 提供)

而這個概念來自於，台灣第一次被世界看見是自然地理環境優美有了「Formosa」的稱號，第二次因經濟產業表現亮眼，包括製造業、代工業和科技業在全球有許多領域都具備高度競爭力，近年來醫療技術的世界排名更是名列前茅；最後是社會文化，台灣的多元包容精神更是有目共睹，其中，言論自由、宗教自由和選舉自由可說是世界的民主典範之一。

另一方面，台北 101 新年煙火音樂請到甫獲得金馬獎最佳原創電影音樂肯定的林強編寫主旋律、以歌聲傳唱世界各地的「希望兒童合唱團」演唱，並請來曾獲得金曲獎最佳重唱組合、最佳原住民語專輯獎的阿爆為煙火動畫獻聲，是歷年來第一次跨年煙火同步結合影像與音樂。

而設計團隊是由知名傳播策展人劉維融擔任創意總顧問與總導演，煙火動畫由視覺設計界亮眼新星底醞敘事製作，內容結合小鎮漫遊的概念，展現各式文化元素。