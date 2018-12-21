Agoda調查 最受歡迎台灣觀光六大主題出爐

根據國際訂房網站 Agoda.com 的訂房統計數據，台灣旅遊中，台北是最受歡迎的旅遊景點，不過，台中、高雄、南投、花蓮和台東等也深受遊客喜愛，Agoda 歸納此 5 大都市值得安排行程包括：台中花博之都、南投日月潭、台南美食、高雄建築、花蓮自然風光和台東原住民的故鄉。

Agoda 指出，2018 年台中世界花卉博覽會規模龐大，將外埔園區、后里園區和豐原園區三個旅遊景點合而為一，每個區域都展示台灣的特色。

而南投日月潭除了是台灣最大的湖泊，沿湖而設的日月潭自行車道被許多人認為是台灣最美麗的腳踏車路線，也具備當地特有的邵族文化。

台南必吃美食清單相當多，並具備古城文化，Agoda 指出，必吃清單有台南鱔魚意麵、蝦卷、米糕和古早冰。

近來旅遊風氣越來越盛的高雄，則具備豐富的建築設計，Agoda 說明，高雄市立圖書館總館擁有世界上最大的懸浮中庭，近開幕的衛武營國家藝術中心由荷蘭公司 Mecanoo 設計，是世界上最大單一屋頂綜合劇院， 中心內被衛報稱為「史詩級」的 9194 管風琴，則是目前亞洲最大的風琴。

花蓮則擁有瑰麗的自然風光和豐富的文化，七星潭是台灣最佳海灘名單之一， 而太魯閣峽谷更被洛杉磯時報譽為「台灣優勝美地」，旅客還可以參觀達基力部落、體會太魯閣族文化和品嚐太魯閣族美食。

台東則是原住民之鄉，不同於許多國家的原住民旅遊，旅客在台灣通常不需要特別辦許可證即可前往原住民地區接觸原民文化。