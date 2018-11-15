〈雙北搶跨年財〉台北101打造「一生必來跨年」 創數個首例

時序接近年底，為了吸引更多的國內外來客並進一步拉抬消費買氣，台北 101 今 (15) 日宣布今年的跨年活動將開首例，擴大舉辦長達一個月半的「#Party101」，而跨年當天將首度開放辦公大樓 1 樓大廳開趴，一路延續至 1 月 1 日的凌晨 3 點，周遭 4 個開放場地也將規劃成開放派對，力拚將台北跨年打造成一生必來一次的跨年活動。

台北 101 說明，今年跨年煙火較去年長，不含倒數 60 秒至少施放超過 300 秒。

另一方面，台北 101 自 11 月底開始推出各式派對活動，將購物中心 4 樓都會廣場，打造成派對聚集地，已邀集館內近半的名品參與，包括有陸續登場的「品牌派對月」、「歡樂周末音樂派對」、「館內品牌串聯開趴」以及跨年倒數 10 天「Trend Week,Trend Look」系列活動，希望藉此吸引更多國內消費者和觀光客進館消費。

由於 101 觀景台有高達 9 成都是觀光客，為了吸引國人，台北 101 此次也規劃祭出「年終國人限定」活動，於購物中心 B1 美食街消費，即可獲得 3 人同行 1 人免費的觀景台優惠券。

針對跨年當天活動，台北 101 說營，往年煙火施放完就是散場潮，101 首次規劃跨完年後的派對活動，辦公大樓 1 樓自跨年夜晚間 9 點起一路開趴至凌晨 3 點 (需買票入場)，4 個周邊廣場也有開放式的主題活動來延續跨完年後的人氣。

台北 101 強調，希望透過一系列首次規劃的活動，翻轉國內年輕消費者對 101 的既有印象，並成為觀光客一生至少來參加一次的跨年。