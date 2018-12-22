〈2018大事回顧〉擋不住骨牌效應 新興市場的貨幣大貶危機

2018 年對新興市場貨幣來說，基本上就是一場災難。在美國穩定升息的前提下，美元指數自 4 月起迅速攀高，新興市場各國原本就有各自的問題，經過美元強升的激化，演變為雪上加霜的情勢，在恐慌蔓延下，貨幣貶值在各個市場如滾雪球般展開。

一切要從美元說起。

美元在 2017 年表現低迷，美元指數年底落到 92。但在升息與縮表均「按表操課」執行，加上美中貿易緊張加劇，美元自 4 月 16 日開始強勢反彈，造成新興市場國家貨幣面臨貶值壓力。無奈阿根廷、土耳其等國家，原本就有龐大的美元計價債券壓力，在熱錢大量回流美國之後，相關央行被迫大幅升息，加重國內貨幣貶值的壓力。

美元兌披索走勢

阿根廷披索從 4 月 25 日起，就急速貶值滑落。從 4 月 25 日的 1 美元兌 20.3 披索貶值到 6 月底的 28.9，貶值幅度將近 30%。央行為了止貶，將基準利率上調至 40%，同時宣佈了資本外流的管制，也未能奏效，8 月底貶幅擴大至 40%。阿根廷只能向 IMF 求助，要求提前撥款，但收效也有限。之後，再歷經 9 月的全國罷工危機，披索今年最多貶值至 41.9 附近，相當於腰斬，至今年 12 月，仍停留在 38.0 披索兌 1 美元的低點。

美元兌里拉走勢

土耳其的危機爆發緊接在阿根廷之後，但土耳其里拉實際上自 3 月就開始急貶，至 5 月下旬，已經由原本 3.8 里拉兌 1 美元，貶至 4.7 附近。土耳其央行雖然在總統反對下，依舊連續升息，但無法挽回市場信心。

加上 7 月與美國爆發政治危機，遭到川普政府制裁，8 月 10 日，土耳其里拉兌美元貶值單日超過 10%，全週跌幅超過 25%，兌美元匯率突破 7.21，將危機拉至最高點。直到土耳其服軟，最終釋放爭議焦點美國牧師，里拉也漸漸走升，12 月重回 5.25，即 8 月大跌之前的水準。

里爾美元走勢

巴西是另一個新興市場貨幣貶值的代表。巴西同樣受債務占比過高等原因拖累，年初以來匯率也大幅貶值，至 8 月底跌至 4.21 里爾兌 1 美元，年初以來跌幅超過 20%。直到選舉大勢底定，極右翼社會自由黨候選人 Jair Bolsonaro 勝選，幫助里爾升回 3.65 附近。但年底前選舉行情衰退，里爾又貶回 3.84 左右。

新興市場 2018 年面臨的貨幣貶值危機，雖然不乏各自獨特的問題，但共同的狀況，仍在於過多的美元外債與經常帳赤字，讓貨幣處在高風險之上，在美國升息循環帶動美元回流時，成為最可能的受害者。