紐約匯市─美元連2日漲 美政府有望暫時關閉 英鎊小漲

週五 (21 日) 美元上漲，因投資者在持續的股市波動、和美國政府可能關閉的情況下，尋求貨幣的流動性及安全性。

在美國聯準會 Fed Reserve 周三 (19 日) 表示未來兩年升息幅度減少，美元連跌兩天。由於整體市場焦慮，避險日圓兌美元匯率上漲。本週，以百分比計算，日圓自 2 月份以來表現最好。

美元兌日圓下跌 0.01% 至 111.272。

美元兌日圓趨勢圖 / 圖：dailyfx

美政府關閉可能性高

美國總統川普週五承認，參議院很有可能不會批准他的 50 億美元預算，用於資助他的邊界牆項目，政府有望於午夜開始關閉狀態。

美國政府因未同意預算而關閉是常有的事，今年 1 月份也關閉了數日。

然而，這一消息對華爾街股票不利，S&P 500 指數也觸及了 2017 年 8 月以來的最低點。道瓊指數 Dow Jones 跌至 2017 年 10 月以來的最低點，而納斯達克指數 Nasdaq 下跌至 15 個月低點。

富國銀行證券的外匯策略師 Nick Bennenbroek 預測，如果政府關閉，美元將在下周繼續上漲。

歐元對美元降 0.73% 至 1.136。

美國經濟報告普通

數據顯示，除了飛機之外的非防禦性資本品訂單，一個備受關注的企業支出計劃代理，在 10 月上調 0.5% 後，11 月則下跌 0.6%。

美國商務部的數據顯示，第三季度美國經濟 GDP 增速也略微放緩，成長 3.4%，低於預期的 3.5%。消費者支出，也是美國經濟成長的主要引擎，由成長 3.6% 修正為 3.5%。

英鎊回升

在最近的大跌後，英鎊周五達到了 7 周來最後的表現，儘管 1 月份議會將對英國脫歐進行投票。

週四零售銷售數據優於預期，週五數據顯示英國經濟第三季度年增 0.6%，儘管商業投資下降。

英鎊兌美元趨勢圖 / 圖：dailyfx

英國央行本周維持利率不變，但警告「硬脫歐」風險將會增加，也就是無法達成協議的脫歐狀態。

交易商預計 2019 年 1 月份將會是英鎊出現波動的期間。到時，英國總理梅伊 Theresa May 將尋求議會批准，備受批評的英國脫歐協議。人們越來越擔心英國將在 3 月脫歐，而沒有達成過渡協議來盡量減少對經濟的干擾。

英鎊兌美元降 0.19% 至 1.2628。