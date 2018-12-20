華爾街點評「不那麼鴿派」的聯準會升息：市場嚇壞了！

台北時間今日凌晨，聯準會再度升息 25 個基點，這也是年內第四次升息。儘管這一決定符合市場預期，而且聯準會同時將明年升息次數預期由此前的三次下調到兩次，市場依然呈現出一定程度的恐慌。

在升息決定公布前，美股三大指數周三基本平開，然後迅速走高，當地時間午盤前三大指數均漲超 1%，道指最大漲逾 1.5%，一度重回 24000 點關口。恐慌指數 VIX 則跌超 9%，報 23.26。

但升息決策公布後，三大指數漲幅迅速收窄，隨後納指和標普 500 指數率先轉跌，10 分鐘內三大指數悉數轉跌。美元指數則快速上漲，一度逼近 97 大關。

嚇壞了

在華爾街大多機構看來，無論是聯準會聲明還是聯準會主席鮑威爾發布會，其中透露的內容都要比預期更加鷹派，這一令人失望的狀況導致市場中不少人被嚇到了。

Guggenheim Partners 首席投資官 Scott Minerd 表示，當前的市場在經歷很長時間的眷顧之後，如今已經被寵壞了，當事情出現較大變動時，投資者都會感到失望。他還提到：

值得注意的是，金融資產的波動性又帶來了新的一層風險，而我認為所有人都沒有預料到這會在現在發生。人們被嚇壞了。

而至於波動性的上升，Principal Global Investors 首席經濟學家 Bob Baur 表示，這將成為常態。他稱：

我認為聯準會可能低估了其他因素，雖然交易因素是一個方面，但近期市場波動性的上升，可能主要還是由於貨幣政策逐漸收緊所導致。

在公司借貸以及支出都保持高位，以及聯準會持續縮表的背景下，如果這種緊縮持續下去，那麼波動性將一直存在。

E-Trade 投資策略副總裁 Mike Loewengart 則直言，「我們來到了從未涉足的地帶。」他表示：

這次升息是對 2018 年（美國）經濟的一個信任票，但這是已經完結的事件，隨著 2019 成為關注焦點，我們來到了從未涉足的地帶。

這次牛市已經持續了很久，因此如果有回撤也沒什麼意外。但是放眼未來，我們會發現有大量因素會導致經濟掉頭向下：全球經濟增長放緩，赤字膨脹，借債成本上升導致債市搖搖欲墜，貿易糾紛以及樓市相當脆弱。

點陣圖同樣令人失望

在會後公布的反映聯準會官員對未來利率預期的點陣圖顯示，決策者目前對 2019 年底聯邦基金利率的預測中位值為 2.875%、約為 2.9%，暗示 2019 年將升息兩次，而 9 月點陣圖暗示，預計 2019 年將升息三次，當時預計的中位值為 3.125%。

貝萊德首席固收策略師 Jeffrey Rosenberg 表示，點陣圖是這次需要關注的關鍵，雖然它符合市場的總體預期，但是對於未來漸進升息的預期並未大幅下調，這是有些令人失望的。

DWS 固收業務聯合負責人 Greg Staples 也表示，從點陣圖來看，儘管中值意味著明年預期升息次數降至兩次，但是聯準會內部仍有不少人認為明年升息三次還是有可能的。他還提到：

聯準會是在暗示，它會傾聽市場，會尊重市場，但是不會被市場牽制。

Penn Mutual Asset Management 分析師 Zhiwei Ren 表示，從資產價格表現來看，點陣圖應該要更加鴿派才對，但是實際上還是表明明年會升息兩次。他提到：

市場中存在大量已配置資產，而點陣圖只是來自幾位聯準會官員的個人觀點，且不會涉及任何真金白銀。

說是很容易的，但在我看來，資金流向更加重要。在過去幾年中，總會出現這樣的情況：點陣圖和市場對資產價格的定價逐漸靠攏。