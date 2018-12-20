〈分析〉升息1碼本在預料中 華爾街到底擔憂什麼？

華爾街似乎都不喜歡 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在今天會後所發表的談話。但另一方面，他們卻也說不清，到底是什麼原因觸怒了市場。

美股在升息決議公布後，道瓊指數跌超過 800 點，觸及全年新低，標普指數落於 2500 下方，是 2017 年 9 月以來首次。直到收盤，兩大指數跌幅都在 1.5% 左右，納斯達克指數下跌超過 2%。

實際上，市場的緊張情緒並非由今日開始。自 12 月以來，雖然美中試圖休戰以重談協議，但美股仍跌跌跌不休。這使得市場的情緒格外緊繃，美國 Fed 的行動，成為最能安撫軍心的指標。儘管市場預期會升息一碼，但希望見到明年暫停升息的信號更為明確。

鮑爾未緩解市場憂慮

但是他們失望了，市場脆弱的情緒進一步加重。

特別是在記者會上，鮑爾的說法完全未緩解市場的憂慮。鮑爾指出，全球經濟增長雖仍穩固、但已出現放緩態度，同時，金融市場的波動性也在增加。不過，「這些情況並未從根本上改變預期。」

DWS 美洲固定收益聯席主管 Greg Staples 表示，聯準會的意思是，它會傾聽市場的聲音，尊重市場，但不會被市場所左右。

擔憂縮表未暫停

同時，聯準會也沒有暫停每月 500 億美元縮表的計畫，並強調將繼續把利率作為積極的貨幣政策工具。

Principal Global Investor 首席全球經濟學家 Bob Baur 表示，聯準會忽略了縮表對金融狀況的重要性，並造成當前波動性增加。他表示，當前股市下跌、信貸利差上升、銀行股大跌、美元走強，如果聯準會願意先暫停行動，看看市場如何適應，再決定下一步，市場就會是一片掌聲。

Guggenheim Partners 首席投資官 Scott Minerd 認為，市場在長時間被呵護之下，已經被寵壞了，而金融資產的波動性，又帶來了新的一層風險，人們未預料到這種狀況，因被嚇壞了。

升息腳步仍太快

Columbia Threadneedle 分析師 Gene Tannuzzo 指出，還有一個原因，在於聯準會放慢的升息步伐未達預期，並且低估了未來的增長挑戰。

他表示，點陣圖正在成為 FOMC 的負債。這是因為市場參與者持續將這視為一種預測，而忽略了在數據與對經濟前景的判斷下，聯準會將調整是否升息的決定。