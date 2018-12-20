歐股盤前─Fed不如預期鴿派 歐洲Stoxx 50期指下跌0.17%

美國聯準會 (Fed) 宣布升息 1 碼，並暗示將放緩升息步調，但 Fed 主席鮑爾的言論，被認為不如預期鴿派，導致昨日美股收跌；今 (20) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指下跌 0.17%。

台北時間週三下午 3 點 08 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.17%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.14%，德國 DAX 指數期貨下跌 1.34%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.14%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.52%，深證成指上漲 0.10%；南韓 Kospi 指數下跌 0.90%，日經 225 指數下跌 2.84%；台股收跌 108.69 點，至 9674.52 點。

Fed 於台灣時間 20 日凌晨 3 點，公布利率決策，如預期升息 1 碼，將聯邦資金利率調高到 2.25% 至 2.5%，該決議獲得 Fed 決策官員一致同意。

Fed 並暗示，2019 年的升息次數，將由先前預估的 3 次減為 2 次。

對於近期的美股波動，Fed 主席鮑爾表示，Fed 不會只看單一市場，而是關注大範圍、持續一段時間的金融情勢。

鮑爾稱，對經濟成長感到焦慮的情緒，籠罩美國，使升息路徑面臨高度不確定性。

市場解讀，鮑爾的言論不如預期鴿派，週三美股收低，道瓊工業指數收跌 351.98 點 (1.49%)，至 23323.66 點；標普 500 指數收跌 39.20 點 (1.54%)，至 2506.96 點；那斯達克指數收跌 147.08 點 (2.17%)，至 6636.83 點。

歐洲政壇消息方面，義大利與歐盟針對義國 2019 年預算案達成協議，受此消息激勵，週三義大利股債市應聲走揚。

協議內容顯示，義大利明年的預算赤字占國內生產毛額 (GDP) 比例，下修至 2.04%，而非先前的 2.4%。