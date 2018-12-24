〈美國政府關門〉築牆預算談不攏 白宮：政府關門可能持續到明年

白宮預算主任 Mick Mulvaney 週日 (23 日) 表示，已經持續兩天的政府關門，可能會拖延至 2019 年，到 1 月 3 日新一屆國會開始運作之後，屆時民主黨將成為眾議院多數。川普同日則再一次強調邊境築牆的重要性。

眾議院和參議院的下一次可能表決時間是 12 月 27 日，但民主黨與川普政府的差距依然巨大。目前國會領導人已離開華盛頓，川普將在白宮過聖誕節。

眾議院 20 日通過一項臨時政府支出法案，其中包括 50 億美元南部邊境築牆費用，但參議院週五經過一整天的辯論後，未能在午夜之前表決通過這一支出法案，民主黨議員不願通過這筆築牆費。

參議院 22 日起休假，也沒有在 27 日前重新召開會議的計畫。Mulvaney 表示，政府關門可能拖延至 28 日之後，直到新一屆國會開始。

Mulvaney 說，民主黨幾週前提出的金額是 16 億美元，但上週已改為 13 億美元，這使談判難以進行。Mulvaney 希望兩黨可以談出介於 16 億 - 50 億美元之間的金額。

Mulvaney 表示，政府關門時間延長，不會影響 12 月 28 日的聯邦薪水，但 1 月 11 日的薪水將受到影響。

川普在週日發布推文，再次強調加強美國邊境安全的重要性。他說，阻止毒品、幫派、人口販運，犯罪分子以及其他許多進入美國的唯一辦法，就是用隔離牆或屏障。無人機和所有其他的工具都很好，但只有老式的牆起作用。

在此之前，川普於上週五的推文表示，如果民主黨對邊境牆投反對票，他已經準備好讓聯邦政府長期關門。