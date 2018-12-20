〈fed鴿派升息〉聯準會不甩拋售潮與川普抨擊 道瓊重挫逾400點

美國聯準會 (Fed) 週四 (20 日) 一如市場預期，宣布今年第 4 次也是最後一次升息，聯邦資金目標利率區間來到 2.25% 至 2.50%，美國股市週三大幅收斂漲幅，因聯準會暗示其未來仍逐步升息，令投資者大感失望。

不受近期股市拋售潮與美國總統川普推文抨擊的影響，週四 (20 日) 聯準會如市場廣泛預期，宣布升息一碼，這也是 2018 年的第 4 次升息，理由是勞動市場緊張、美國經濟成長健康。

儘管這次的聲明中提到「判斷升息是合適的。」確實有點軟化先前過於鷹派的基調，但聯準會聲明語言並不如部分市場希望的那樣溫和，故導致美股應聲重挫。

道瓊指數收斂 380 點的漲幅，聯準會主席鮑爾不如預期轉鴿的演說後，道瓊盤中應聲下跌，一度重挫逾 400 點，創 2018 年新低；S&P 500 指數下跌 1.3%；那斯達克下跌 1.83%，科技股與必需品類股領跌。此外，美國 10 年公債殖利率觸及 2.766 新低，為 5 月 29 日以來的最低水平。

道瓊股價走勢圖。

儘管美國央行在調整 2019 年升息路徑，但並未達到一些市場參與者的預期。美國總統川普連兩天推文砲轟聯準會，稱其居然還繼續考慮升息真的是不可思議，週二 (18 日) 向聯準會警示切勿再犯下另一個錯誤。

週四 (20 日) 聯準會主席鮑爾強調聯準會明年縮表將按計畫進行，計畫明年升息 2 次，這是一次減息，儘管仍高於市場預期。

鮑爾稱：「我認為資產負債表的決定是順利的，並且已經達到了目的。」

保德信金融首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，「基於這些數據，聯準會仍然看到了經濟有力的支撐基礎，並且仍然看到了明年 2 次升息的可行性。」

Krosby 稱：「市場需要聯準會的聲明證明是正確的，強有力的經濟數據強有力地支持該預測。」