【華冠投顧】多空對決關鍵期 大盤率先「止穩」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提過大盤遇利空但在「賣壓不重、多頭有守的情況下，正常而言隔日容易出現反彈」。今日大盤如預期反彈，終場收漲 + 64 點，不過 OTC 指數在部分指標股遇利空大跌的背景下（如生技股 1795 美時、4107 邦特；矽晶圓 6182 合晶、5483 中美晶...），反倒開高走低收最低 - 0.49%。

今日大盤漲幅雖然不大但相較國際股市已屬相對突出，且Ｋ棒形成低點不破昨低、高點突破昨高的慣性改變現象，有了率先「止穩」的態勢，此外收盤站上十日線並且逼近五日線，線形上也比國際股市來得好，然而昨日於 Line@亦分析過「台股進入多空對決關鍵期，多頭進一步的任務是必須把握時間趕緊重上月線」，因為月線再過幾天就將扣高並開始形成壓力，「大盤重上月線」一方面可代表外部利空淡化，另一方面可避免月線蓋頭下彎形成技術面劣勢，可視為多方轉強訊號，也是下半週最重要的觀察重點。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以背光模組族群如《6176 瑞儀》、《3698 隆達》、《6120 達運》... 表現最為整齊；另 IC 設計族群《2458 義隆》、《3443 創意》、《5351 鈺創》、《3545 敦泰》... 亦有大漲或創高表現。

弱勢股除前述生技股《1795 美時》、《4107 邦特》... 及矽晶圓族群《6182 合晶》、《5483 中美晶》... 外，以工具機族群跌勢較重，《1590 亞德客 - KY》、《1515 力山》、《2049 上銀》... 均出現明顯修正。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》一度隨大盤攻高，不過尾盤同步收斂漲幅小留上影線。

昨日分析過《2327 國巨》於上週四 (12/13) 遇利空放量破低後，之後一連三天都收紅Ｋ棒守在 12/13 當日的平均成本之上，故有機會是特定的實質買盤，本週可持續留意能否走出重上 12/13 高點的「破底翻」走勢。

今日國巨嘗試攻高挑戰 12/13 高點，雖然終場收最低但成交量創下近期最低量，暗示上檔壓力不算太大，此外收盤剛剛好收在 12/13 當日平均成本且站上五日線，看起來還是有大人在照顧，故仍持續留意未來幾日能否出現轉強條件，一旦線形最弱的龍頭止穩，整個族群便具備比較有利的操作條件。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。