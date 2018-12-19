【華冠投顧】權值股力挺台指期拉高結算，泰碩(3338)連六天創高!

昨晚美股跌深反彈，等待聯準會利率決策會議的結果，而台股今日在台指期與選擇權結算下，開高震盪走高收最高，上漲 64 點，9783 作收，成交量 886 億元，價漲量縮格局。

今日台指期與選擇權結算，在昨日已先告知，最大未平倉量落在 9700～9800 區間，在這中間結算對於莊家是最有利，可以全贏，果然完全如預期規劃。接下來，我們的看法是，觀察結算過後外資態度，今日還算不錯，外資現貨市場由賣轉買，買超 32 億元，期貨市場增加 5007 口多單。在技術面方面，今日量縮上漲，一根小紅棒，低未破昨日低，高漲過昨日高點，現在就等明後天上面反壓能不能突破!

強勢股: 台揚 (2314)積極卡位低軌道衛星商機，衝刺新產品下季拚成長，買盤湧入攻頂 22.3 元，過半年線。可成 (2474)股價沿 220 元打底未再創低，本土法人進場加碼，今早攀高，漲幅 2.7%。瑞儀 (6176) 11 月營收達 63.28 億元，月增 8.95%，是近 37 個月新高，股價漲 8.59%。達運 (6120)昨外資反手大舉買超 2521 張，漲 4.86%，豐祥 - KY (5288)短均上揚、外資連日擴大買超，挾量再衝 2016 年 11 月來波段高點，達 119 元。5G 股泰碩 (3338) 續漲連六天創高! 其他強勢股包括榮科 (4989)，宣德(5457)，神盾(6462)，五鼎(1733)，鈺創(5351)，錸德(2349) 以及達興材 (5234) 等

台股短期均線糾結，須要突破 9800 點，才有機會走出一波；鎖定具有題材性及未來的產業主流為布局重心。

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