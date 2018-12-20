

◆盤勢分析

1. 美國聯準會 (Fed) 如預期決議調高聯邦基金利率一碼，聯邦資金目標利率區間來到 2.25% 至 2.50%，並預期 2019 年將升息二次，而非 9 月預期的三次，2020 年預期將再升息一次。儘管這次的聲明中提到「判斷升息是合適的」，但聯準會聲明語言並不如部分市場希望的那樣溫和，故導致美股在會議結果出爐後應聲重挫，道瓊盤中應聲下跌，一度重挫逾 400 點，創 2018 年新低；S&P 500 指數下跌 1.54%；那斯達克下跌 2.17%；SOX 則是重挫 4.24%。此外，美國 10 年公債殖利率觸及 2.766% 新低，為 5 月 29 日以來的最低水平。美股經過週三重挫後，短線持續弱勢整理格局不變。

2. 由於市場觀望週三美國聯準會會議結果，使得週三亞股交投清淡，台股週三開小高後即進入整理格局，各類股普遍小漲小跌，盤面沒有主軸出線，終場指數上漲 64.39 點，漲幅 0.66%，收在 9783.21，成交金額萎縮至 886.43 億元。

3. 觀察台股技術面，12 月初擴量上攻持續走跌的 60 日均線附近即遭逢沈重壓力回檔，回檔過程中力守於 11 月份兩次低點 9616、9632，型態支撐暫時獲得力守，短期均線 5、10、20 日糾結於 9750-9850 附近，隨著持續走跌的 60 日均線下移，能夠整理的時間愈來愈短，配合日 KD 指標來到低檔超賣區，近期必須擴量上攻，否則指數恐難擺脫盤跌的困境，惟週三美國聯準會會議後美股呈現重挫，台股短線恐將有再次回測低點的疑慮，盤面僅有個別族群表現機會。觀察台股籌碼面，外資 + 32.17 億元、投信 - 1.28 億元、自營商 - 12.46 億元，三大法人合計買超 18.43 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.92%、金融 + 0.50%、非金電 + 0.34%、櫃檯市場 - 0.49%，盤面欠缺主軸，僅有個別族群零星表現。櫃檯市場表現相對強勢，集中市場電子類股指數近期走勢優於金融與非金電，故短期個別族群表現的主軸仍在電子股，權值電子持續整理，族群上以 IC 設計、PCB、網通、面板、連接線器較有表現；金融股則是近期最弱勢的區塊，部份權值金融股甚至出現破底格局，近期恐將持續整理；非金電表現不如電子，僅僅呈現個別族群表現，塑膠二線、營建股、航空、食品百貨或可留意。

5. 在電子股部份，近期持續是盤面相對強勢的區塊，惟權值電子股普遍整理，僅有 2301 光寶科、2308 台達電稍有表現，個別族群以 IC 設計、PCB、網通、面板、連接線器、PCB 較有表現。IC 設計指標股 2458 義隆電、5269 祥碩、6462 神盾，操作上或可留意 2379 瑞昱、3034 聯詠、3443 創意；PCB 指標股 6552 易華電、3229 晟鈦，操作上留意 4927 泰鼎 - KY、4958 臻鼎 - KY；網通指標股 2314 台揚、3596 智易，操作上留意 6285 啟碁、4977 眾達 - KY、6426 統新；面板相關指標股 5234 達興材、6176 瑞儀，操作上留意 2409 友達、3535 晶彩科；連接線器指標股 3338 泰碩、3605 宏致、5457 宣德，操作上留意 3533 嘉澤。

6. 報載智慧手機規格持續往上提升，明年屏下指紋辨識將是主要亮點，美系外資指出，6462 神盾確定取得三星明年 A 系列新機光學指紋訂單，預估明年獲利將倍增。另外，預估三星明年下半年採用 Egis 的 Note 9 解決方案可能性增高，且有機會打進中國手機供應鏈，決定調高評等至加碼。

7. 在金融股部份，週三佔大盤成交比重稍有回溫，惟金融股近期表現仍是三大區塊中最弱勢者，權值金融股 2882 國泰金盤中甚至創下波段新低，2881 富邦金持續是偏弱整理格局，其它金融股近期普遍呈現弱勢整理，整體金融股在欠缺主軸情況下，近期恐將延續弱勢整理格局。

8. 至於非金電，近期表現不如電子，僅僅呈現個別族群表現，塑膠二線、營建股、航空、食品百貨或可留意。在國際油價持續弱勢情況下，大型塑膠股持續呈現弱勢格局，惟部份塑膠二線股在終端產品價格下滑幅度較小情況下，利差反而拉大，指標股 1310 台苯，操作上留意 1305 華夏；營建相關指標股 1532 勤美，操作上留意 2501 國建；在國際油價下跌、利潤擴大激勵下，航空股近期表現持續相對強勢，焦點股 2610 華航、2618 長榮航；食品百貨焦點股在 1216 統一、2912 統一超、5903 全家。

