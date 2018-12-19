台股盤後─價漲量縮漲逾60點 追價力不足等待聯準會表態

台股今 (19) 日走勢中，櫃買指數走跌，顯示中小型股逐漸見到年底結帳壓力，但台指期結算推升指數震盪走高，終場上漲 64.39 點至 9783.21 點，成交值達 886.44 億元，連 4 個交易日成交量能降至千億元下。

整體來看，法人指出，近來量能縮至不到千億元，除外資逐漸進入放假狀態，主要是市場觀望明日清晨 FOMC 會後，美國聯準會 (FED) 主席鮑威爾是否對後市能釋出鴿派的態度。

另一方面，台指期拉高結算，顯示即便時序進入年底多方仍不棄守，但要留意的是，不同於加權指數漲 0.6%，櫃買指數反而逆勢跌近 0.5%，顯然內資大戶和法人過去積極布局的中小型股，逐漸有獲利了結賣壓。

前 50 大權值股大多維持在紅盤上，為今日大盤提供強勁支撐，華碩漲 4% 最為強勢，可成、光寶科、大立光均漲逾 2%，鴻海、台積電、永豐金、統一超、彰銀、廣達、台塑、南亞、鴻準、遠東新和中鋼均漲逾 1%。

而台泥、中華電、華新科、台塑化、聯電、亞泥、華南金、合庫金、日月光投控、台新金、中信金、玉山金、中壽和聯發科等也漲 0.5%，顯示大型電金傳產股均有撐。

觀察壓抑盤面的細族群，有電池相關業者再度拉回，新普跌半根停板，美琪瑪、長園科跌近 2.5%，西勝和加百裕跌逾 1%，康普也走在盤下。

大同集團旗下的綠能持續跌停，導致太陽能族群仍籠罩低迷氣氛，元晶、中美晶跌逾 2%，益通、太極和碩禾跌逾 1.5%，茂迪、達能和頂晶科遭壓在盤下。

而日前相對抗跌成為作帳重心的生技熱門股，也趨於弱勢，美時逼近跌停，基亞、智擎和寶齡富錦跌逾 2%，濟生、東生華、杏輝、晟德、安成藥和東洋等跌逾 1%。

高盛證券再度下修工具機產業的獲利預估，並認為售價明年將加速下墜，導致亞德客 - KY 重挫超過 8%，上銀跌逾 3%，而中小機械零組件業者多數也跟著落難，全球傳動、直得、宇隆和科際精密跌超過 1%。

從技術面來看，大盤因月線扣抵 9600 點位置翻揚向上，加上今日指數上漲，短期均線結構堅實，下方 9600 點支撐有守，後續台股仍有機會向上表態，預料近期再跌空間有限。